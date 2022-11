A2 – Udine a valanga contro Carugate

La WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine centra il pokerissimo di vittorie consecutive, superando la Dimensione Bagno Carugate per 81-47, nella sesta d’andata del girone Nord di Serie A2 femminile. Il successo permette alle Volpi di coach Massimo Riga di salire, per almeno 24 ore, in testa alla classifica, appaiando la capolista Sanga Milano (corsara al Benedetti nel turno d’esordio), impegnata domenica 13 a Broni.

A inizio gara, davanti al gran pubblico del palaBenedetti, Sara Ronchi e soprattutto Chiara Bacchini, quest’ultima già in doppia cifra per punti segnati a fine primo quarto, indirizzano subito la partita sui binari giusti per la Delser. Sul fronte carugatese, solo la croata Belosevic vede il canestro e le WomenAPU prendono una decina di punti di margine.

Nel secondo quarto, ancora Bacchini e una Ronchi immarcabile, con canestri in serie dall’arco dei 6.75m, permettono alle padrone di casa di dilagare, consolidando il vantaggio. La difesa a zona di Carugate favorisce il lancio dei dardi da tre punti delle esterne friulane e, all’intervallo, sul 50-27, la partita appare già decisa.

Nella ripresa, qualche sporadica iniziativa di Martina Baiardo e della stessa Iva Belosevic, sono troppo poco per risalire la china, anche perché Udinesi giova delle accelerazioni di Giorgia Bovenzi, di alcuni buoni spunti di Alice Gregori e di una Elisa Pontoni efficace sui due lati del campo. Sul 70-35 del 30’, la Dimensione Bagno Carugate è doppiata dalle padrone di casa e coach Riga può dare spazio anche alle giovanissime Agostini e Penna, anche considerando l’assenza dell’ultima ora di Eva Lizzi.

Nell’ultimo quarto, pur sbagliando qualcosa di troppo per superficialità, la Delser continua a pigiare sull’acceleratore e porta a casa con il sorriso la vittoria.

Delser Udine 81

Dimensione Bagno Carugate 47

(26-17, 50-27, 70-35)



Delser: Bovenzi 17, Ronchi 19, Penna, Bacchini 18, Turmel 8, Pontoni 6, Da Pozzo, Agostini 2, Mosetti, Gregori 11. Coach: Massimo Riga

Carugate: Belosevic 22, Diotti 6, Osmetti, Cassani 8, Andreone 2, Khozobashiovska, Faroni, Baiardo 9, Marino; non entrate: Usuelli e Nespoli. Coach: Alberto Colombo

Arbitri: Secchieri e Bortolotto

NOTE Tiri liberi: Udine 7/8, Carugate 4/4; tiri da due: Udine 22/53, Carugate 17/44; tiri da tre: Udine 10/23, Carugate 3/17. Uscita per 5 falli: Cassani Spettatori: 250 circa

La WomenAPU LBS Delser Udine tornerà in campo sabato 19 novembre, nella settima d’andata, a Bolzano sul parquet della Acciaierie Valbruna.

UFF.STAMPA DELSER UDINE