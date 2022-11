A2 – Udine cala il poker: espugnata Costa Masnaga

La WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine conquista sul parquet della quotata Limonta Costa Masnaga la quarta vittoria consecutiva, la seconda di fila in trasferta. Le Volpi di coach Massimo Riga superano a domicilio le Pantere di Paolo Seletti al termine di una sfida che il tecnico udinese aveva dipinto alla vigilia come gara già importante nell’ottica della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

In partita, la Delser sfoggia autorità ed intraprendenza, tanto che le friulane si avvantaggiano già in avvio: con Angelina Turmel efficace sotto entrambi i canestri, Udine va a +11, sul 8-19 del 8’.

Nel secondo quarto, la difesa a zona delle padrone di casa e qualche facile tiro sbagliato dalle ospiti, permettono al Costa di rientrare in partita. Nel frangente, brava Giorgia Bovenzi (5 assist e 3 recuperi alla fine), abile a gestire il ritmo e a raccogliere falli, per andare in lunetta.

Nel terzo quarto, la squadra di casa trova in Vittoria Allievi il grimaldello giusto per scardinare il fortino udinese. Un’iniziativa della tedesca Patricia Brossmann vale alla Limonta il massimo vantaggio, sul 56-49 del 32’. Quattro importanti punti di capitan Eva Da Pozzo e la difesa di squadra permettono alla Delser di parare il colpo. Turmel (doppia-doppia, con 10 rimbalzi) pareggia la partita a quota 56, lasciando presagire un finale in volata.

Negli ultimi 4 minuti sale in cattedra Sara Ronchi (7/17 dal campo e 10/11 ai liberi), con 13 punti personali: assieme a Bovenzi, precisa in lunetta e motorino inesauribile, l’azzurrina di coach Riga risulta immarcabile per ogni difensore che Seletti le piazza addosso e la Delser allunga di nuovo a +10, fino al 64-74 conclusivo.

Limonta Costa 64

Delser Udine 74

(12-19, 33-35, 54-48)

Limonta: Fietta 6, Villa 3, Allievi 19, Tibè, Brossmann 15, Osazuwa 2, Caloro 8, Villaruel 6, Bernardi 5; non entrate: Gorini, Piatti e Serra. Coach Seletti

Delser: Bovenzi 14, Ronchi 26, Bacchini 4, Turmel 17, Da Pozzo 4, Lizzi 3, Pontoni, Mosetti 2, Gregori 4; non entrata: Penna. Coach: Riga

Arbitri: Palazzo e Servillo

NOTE Tiri liberi: Costa 16/19, Udine 24/32. Tiri da due: Costa 15/52, Udine 19/48. Tiri da tre: Costa 6/17, Udine 4/20. Spettatori: 100 circa

UFF.STAMPA APU UDINE