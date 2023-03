A2 – Udine cala il poker e sbanca Treviso

Nella ventitreesima e quart’ultima giornata della regular season del Girone Nord di serie A2 femminile, la WomenAPU LBS Delser Udine ha colto, sul parquet della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso, la quarta vittoria consecutiva. Un poker di successi di fila che consolida la posizione tra le prime quattro in graduatoria delle Volpi di coach Massimo Riga. Per almeno 24 ore, capitan Eva Da Pozzo e compagne restano appaiate alla Limonta Costa Masnaga, che gioca domenica a Broni, sul campo della Logiman.

In partita, al palasport trevigiano, la Delser è sempre rimasta in vantaggio, sin dallo 0-2 fissato da un layup di Martina Mosetti. La Podolife ha pareggiato i conti solo sul 8-8 del 7’, grazie a Egwho: da quel punto in avanti, le friulane hanno accelerato, grazie alla spinta di Giorgia Bovenzi e a percentuali di realizzazione di nuovo all’altezza, dopo qualche partita con le polveri bagnate. I 7 punti di Mosetti nel primo quarto e la difesa di squadra hanno permesso a Udine di chiudere avanti al 10’, sul 10-17.

A inizio secondo quarto, è toccato ad Alice Gregori essere protagonista in attacco: assieme ad Angelina Turmel ha forzato il +11, sul 14-25 di metà frazione. Prima dell’intervallo, Treviso ha trovato in Macarena Rosset il grimaldello giusto per tamponare la falla in casa Podolife: sempre +7 per le ospiti al 20’, sul 20-27.

Ad inizio ripresa, ancora Bovenzi ha dato una spallata al match, con iniziative personali e assist: suo il tiro libero del +15, sul 26-41 al 25’, seguito dai due liberi di Sara Ronchi che hanno fissato il massimo vantaggio delle WomenAPU, sul 26-43 a metà terzo quarto. Grazie soprattutto a Zagni, la Podolife è rimasta aggrappata alla possibilità di colmare il gap, rientrando a -6, sul 40-46 del 28’, ma, con buona precisione ai tiri liberi, la Delser ha tenuto il controllo delle operazioni.

Iniziando il quarto periodo sul +13 (42-55), Udine ha gestito con discreta sicurezza ogni tentativo di rimonta delle padrone di casa. Un paio di iniziative di Ronchi, soprattutto la tripla di tabella del +13, sul 56-69 del 38’, in risposta al trepunti di Zagni con il quale Treviso era risalita sino a -10, hanno poi permesso alla Delser di archiviare il successo, dando qualche secondo sul parquet anche alla 2005 Sara Muneretto. Nel solo secondo tempo, la Delser ha realizzato 46 punti: è quel che serviva alle Volpi per confermarsi di nuovo ad alto livello.

La WomenAPU LBS Delser Udine tornerà in campo sabato 1 aprile, alle 19, sul campo amico del palaBenedetti, contro la Velcofin Vicenza.

Podolife Treviso 61

WomenAPU LBS Delser Udine 73

(10-17, 20-27, 42-55)

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso Zagni 18 (4/4, 3/6), Vespignani, Egwho 10 (3/6, 0/1), Rosset 10 (4/8, 0/1), Gini 7 (2/5, 1/4), Diodati 2 (0/2), El Habbab 5 (2/8, 0/1), Amabiglia 5 (1/1, 1/3), Ramò 4 (2/5, 0/5); non entrata: Volpato. Coach Francesco Iurlaro

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 16 (5/8, 1/3), Ronchi 15 (2/6, 2/5), Turmel 8 (2/6), Da Pozzo 5 (2/7), Mosetti 12 (3/7, 1/1), Muneretto, Bacchini 2 (1/2, 0/2), Lizzi 4 (1/1), Pontoni 2 (1/4), Gregori 9 (0/1, 3/5).

Arbitri Mattia Foschini di Ravenna e Silvia Zanetti di Rimini.

NOTE Tiri liberi: Treviso 10/14, Udine 18/22. Tiri da due: Treviso 18/39, Udine 17/42. Tiri da tre: Treviso 5/21, Udine 7/16. Fallo tecnico a Francesco Iurlaro.

UFF.STAMPA LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE