A2 – Udine corsara a Vicenza

Nel terzultimo turno d’andata del girone Nord di serie A2 femminile, la WomenAPU LBS Delser Udine ha vinto per 48-71 sul campo della Velcofin Vicenza, fanalino di coda della classifica.



Alla vigilia del match, lo staff tecnico udinese aveva messo in guardia le Volpi sulle insidie della partita in terra berica: a dispetto dell’ultima posizione nella graduatoria, la formazione di coach Silvestrucci sa giocare bene. E, almeno fino al 17’, le padrone di casa hanno tenuto testa a capitan Elisa Pontoni e compagne, dentro una gara che appariva equilibrata. Senza Eva Lizzi, rimasta a casa per uno stato influenzale emerso all’ultimo momento, la Delser ha trovato solo in chiusura di secondo quarto il ritmo giusto per allungare. Dal -1, sul 28-27, negli ultimi tre minuti prima dell’intervallo Udine ha piazzato un parziale di 11-0.Nella ripresa, trascinata dai punti di Chiara Bacchini e Pontoni, 31 punti con 12/19 complessivo dal campo e 11 rimbalzi in coppia, la Delser ha allungato fino al +23 del 40’. La vittoria vale la matematica certezza di chiudere il girone d’andata almeno al terzo posto in classifica: le prossime due partite, mercoledì 21 dicembre a Ponzano e il 7 gennaio in casa con Castelnuovo Scrivia, definiranno la graduatoria della prima metà della regular season.

Velcofin 48

Delser 71

(20-20, 28-38, 38-50)

Velcofin Vicenza Castello 4, Sturma 4, Peserico 10, Amatori 7, Vujacic 12, Sasso 2, Garzotto, Fontana 1, Reschiglian 8, Antonello. Coach Silvestrucci

Delser Udine Bovenzi 10, Ronchi 9, Bacchini 18, Turmel 9, Pontoni 13, Penna, Tumeo, Mosetti 4, Ugiagbe, Gregori 8. Coach Riga

Arbitri: Spinello e Giudici

NOTE Tiri liberi: Vicenza 8/13, Udine 16/18. Tiri da due: Vicenza 14/42, Udine 23/50. Tiri da tre: Vicenza 4/17, Udine 3/20.

UFF.STAMPA DELSER UDINE