È il pre-campionato, e oggi entra nel vivo con il primo dei quattro allenamenti congiunti in programma per la nostra Delser! Stasera alle 19, la squadra di coach Matassini sarà ospite delle Lupe di San Martino di Lupari. Buon lavoro! Nei prossimi giorni la “festa” si sposterà al Benedetti per gli appuntamenti con Futurosa Trieste (mercoledì 16), Ponzano (sabato 19) e Vicenza (sabato 26).

Uff.Stampa Basket School