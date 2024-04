A2 – Udine doma Umbertide con un ottimo terzo periodo

Un’ottima Umbertide non basta per uscire indenne da Udine. La formazione di Staccini disputa una buonissima gara, trovando un primo tempo magistrale che mette in seria difficoltà le friulane. Decisiva è la terza frazione, in cui la squadra di Riga piazza un break di 23-9 dimostrando tutto il proprio potenziale. Top scorer per la PFU Stroscio e Baldi con 13 punti a testa.

Udine: Bovenzi, Bacchini, Bianchi, Cancelli, Katshitshi

Umbertide: Pangalos, Stroscio, Gianangeli, Gambelunghe, Baldi

CRONACA – Parte bene la PFU con Baldi e Pangalos a segno per lo 0-4. Replica immediata del duo Bianchi-Katshitshi (7-4), ma D’Angelo e Baldi firmano il contro break sul 10-12. Gara equilibrata è alla prima sirena è 15-15 sul tabellone. Anche nel secondo periodo la formazione di Staccini comincia forte e con Stroscio e Gianangeli mette la testa avanti, sul 17-21 a metà frazione. Katshitshi tiene in scia le friulane ma l’inerzia è tutta di Umbertide che con Baldi e Scarpato va al riposo sul 24-30. Discorso differente nel terzo periodo: Udine esce rinvigorita dalla pausa e dopo esser inizialmente finita a meno dieci con il canestro di Pangalos (24-34), risponde da grande squadra prima rimettendosi in scia con Katshishi e Gregori (34-36), poi trovando il sorpasso con la tripla di Alice Milani. E’ di fatto la svolta sull’incontro, Umbertide accusa il colpo e subisce un altro break di 10-3 in chiusura di tempo che sancisce il 47-39 dopo trenta minuti. Nell’ultima frazione Milani e Bacchini propiziano il più dodici interno (42-30), ma Pangalos e D’Angelo rispondono colpo su colpo tenendo in piedi la gara. L’ultimo sussulto arriva nel finale, con Stroscio che trova la tripla illusoria del meno sei sul 57-51. Bacchini risponde da gran giocatrice con un 2+1 nell’azione seguente, chiudendo di fatto ogni speranza. Nel finale l’Apu gestisce e s’impone 64-53.



UDINE – UMBERTIDE 64 53

Udine: Bovenzi 6, Bacchini 10, Katshitshi 17, Cancelli 4, Bianchi 4, Ceppellotti ne, Corgnati ne, Milani 12, Shash 4, Agostini ne, Casella ne, Gregori 7. All.Riga

Umbertide: Pangalos 8, Stroscio 13, Gianangeli 4, Gambelunghe 1, Baldi 13, D’Angelo 8, Scarpato 3, Bartolini, Colli ne, Paolocci ne, Festinese ne, Cupellaro 2. All. Staccini

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE