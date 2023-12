A2 – Udine fa la voce grossa e batte con autorevolezza Bolzano

By

W.APU Delser Crich Udine – Alperia Basket Club Bolzano 70 – 53 (13-15, 35-28, 51-38, 70-53)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Codolo NE, Ceppellotti NE, Bovenzi* 17 (6/9, 1/2), Ronchi* 5 (1/4, 1/2), Penna, Bacchini* 18 (5/13, 2/5), Katshitshi* 11 (4/7, 0/1), Shash* 2 (1/4, 0/1), Cancelli 8 (4/6 da 2), Bianchi 4 (2/3, 0/2), Casella NE, Gregori 5 (1/3, 1/3). Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 24/49 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 47 13+34 (Katshitshi 14) – Assist: 12 (Bianchi 4) – Palle Recuperate: 6 (Bacchini 1) – Palle Perse: 13 (Bovenzi 2) – Cinque Falli: Shash

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 11 (5/11, 0/1), Mazzucco NE, Schwienbacher* 6 (3/8, 0/2), Giordano, Egwoh* 9 (4/7, 0/1), Gualtieri 5 (1/7, 1/1), Missanelli* 12 (6/10, 0/6), Grassia M., Vella* 10 (4/6, 0/4), Fracaro NE. Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 23/51 – Tiri da 3: 1/15 – Tiri Liberi: 4/6 – Rimbalzi: 35 8+27 (Egwoh 9) – Assist: 6 (Schwienbacher 3) – Palle Recuperate: 9 (Kotnis 3) – Palle Perse: 13 (Kotnis 3)

Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A2 Girone B, le Women APU tornano alla vittoria battendo sul parquet del PalaCarnera Bolzano.

Coach Riga sceglie Bovenzi, Ronchi, Bacchini, Katshitshi e Shash. Botta e risposta nei primi istanti di partita tra le due compagini e dopo 1 minuto il risultato è (4-4). Missarelli e Schwienbacher confezionano il primo allungo della squadra trentina (6-10) ma prima Bianchi in penetrazione e poi la tripla di Ronchi regalano il primo vantaggio bianconero del match (11-10). Ai canestri di Egwoh e Schwienbacher risponde Gregori sul finire del primo quarto (13-15).

Il secondo quarto si apre con il canestro dopo un rimbalzo in attacco di Katshitshi che pareggia (15-15). Cancelli e Bacchini riportano avanti Udine (19-17), vantaggio che sfuma pochi secondi dopo grazie alla tripla firmata da Gualtieri (19-20). Le Women APU alzano il ritmo in difesa guidate da Cancelli che stoppa a centro area e si riportano avanti con i canestri di Bovenzi e i liberi di Katshitshi (23-20). Il finale del secondo quarto è a tinte bianconere che grazie ad un’ottima difesa, che permette alle bianconere di aumentare il ritmo offensivo, chiudono la seconda frazione con il massimo vantaggio della partita (35-28).

Le bianconere allungano a +13 nel terzo quarto grazie ad una difesa molto attenta ed un attacco che funziona a meraviglia. Cancelli, Bacchini e Katshitshi guidano le bianconere fino al 51-38 che chiude il terzo periodo.

La quarta frazione è tutta di Bovenzi che segna 9 punti nei primi 5 minuti e in coppia con Katshitshi confezionano il +20 per la squadra allenata da Coach Riga (64-44). Capitan Bacchini risponde a Vella firmando i punti 17 e 18 della sua partita (68-48) prima di lasciare il parquet tra gli applausi del PalaCarnera. Vella e Kotnis realizzano gli ultimi punti della partita che si conclude con la vittoria di Udine per 70 a 53.

UFF.STAMPA APU UDINE