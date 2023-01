A2 – Udine fa l’impresa, prima sconfitta Castelnuovo Scrivia

La WomenAPU LBS Delser Udine conclude il girone d’andata e inaugura il 2023 con una prestazione superlativa, utile ad infliggere alla capolista Autosped Castelnuovo Scrivia la prima sconfitta stagionale. In un palaBenedetti ribollente di tifo e di passione, le Volpi di coach Massimo Riga hanno disputato una gara di grande personalità, mettendo sotto un’avversaria che, finora, aveva meritato i galloni di migliore squadra del girone Nord di serie A2 femminile.

Già ai blocchi di partenza, la Delser ha pigiato forte sull’acceleratore: 9-0 al 5’. L’Autosped ha inseguito per tutto il primo tempo, mentre Bacchini e Ronchi, 16 punti in coppia al 10’, sforacchiavano la retina piemontese. Nel secondo quarto, sfruttando soprattutto i rimbalzi offensivi di Premasunac e le accelerazioni di Marangoni, le ospiti hanno provato a risalire la china, nonostante pessime percentuali di tiro: 10/39 dal campo e addirittura 0/16 da tre punti per Castelnuovo all’intervallo.

Nella ripresa, Nino Molino, esperto tecnico piemontese, ha schierato anche la difesa a zona per provare ad imbrigliare la Delser, riuscendo nell’intento. Udine ha perso fluidità in attacco, concedendo la rimonta all’Autosped arrivata fino a -4. La forza della Delser è però stata quella di non perdere mai la testa, tenendo alta la concentrazione e l’attenzione difensiva. Uno sforzo di squadra che ha premiato le friulane, arroccate attorno alla presenza in area di Angelina Turmel: 8 rimbalzi e un prezioso lavoro di chiusura sulle penetrazioni piemontesi. Ancora Ronchi, 5 rimbalzi, 4 recuperi e 3 stoppate, con giocate efficaci nei momenti clou, su entrambi i lati del campo, ha saputo infondere il giusto coraggio alla Delser che ha retto l’urto sulla rimonta piemontese e ha vinto 59-51, tenendo ampiamente sotto media realizzativa il miglior attacco del campionato. E, alla fine, oltre al +8 sul referto, Udine ha chiuso 70-58 nella valutazione complessiva: considerando i 21 rimbalzi offensivi catturati dall’Autosped, per le Volpi è un dato clamoroso, che spiega meglio di tutti l’eccellente partita. Le vittorie di fila sono diventate 12 e nel prossimo turno, la Delser sarà a Milano, sul parquet del Sanga, per la rivincita della prima d’andata.

Delser 59

Autosped 51

(22-9, 36-27, 49-40)



WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 8 (3/4, 0/2), Ronchi 26 (7/11, 2/9), Bacchini 12 (3/7, 2/5), Turmel 9 (4/6), Lizzi 2 (1/1, 0/1), Pontoni (0/1), Mosetti (0/3, 0/1), Gregori 2 (1/6, 0/3); non entrate: Tumeo, Penna, Agostini ed Ugiagbe. Coach: Massimo Riga

Autosped Castelnuovo Scrivia Marangoni 13 (2/6, 2/9), Premasunac 10 (5/11, 0/2), Rulli (0/1), Bonasia 7 (1/3, 1/3), Leonardi 4 (0/2, 1/3), Baldelli 2 (1/2, 0/6), Gianolla 8 (3/9, 0/3), Smorto (0/2, 0/3), Gatti 7 (2/5, 1/1); non entrate: Bernetti e Ravelli. Coach: Nino Molino



Arbitri: Anna Scolaro ed Elisa Vicentini

NOTE Tiri liberi: Udine 9/12, Castelnuovo 8/12. Tiri da due: Udine 19/39, Castelnuovo 14/45. Tiri da tre: Udine 4/21, Castelnuovo 5/30. Spettatori: 450 circa

UFF.STAMPA APU UDINE