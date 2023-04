A2 – Udine mette la quinta vittoria in fila, sconfitta Vicenza

Nella ventiquattresima e terzultima giornata della regular season del Girone Nord di serie A2 femminile, la WomenAPU LBS Delser Udine ha sconfittola Velcofin Interlocks Vicenza. per 58-53 (15-7, 30-27, 44-38).

Che fosse una partita complicata per le Volpi udinesi l’aveva già anticipato coach Massimo Riga nelle dichiarazioni pre-partita. Le beriche di coach Marco Silvestrucci avevano ancora l’opportunità di guadagnare una migliore posizione in chiave play-out e sarebbero scese sul parquet del palaBenedetti con una feroce determinazione. La Delser ha avuto il merito di inquadrare subito il tipo di partita: a parte il primo minuto, capitan Eva Da Pozzo e compagne sono sempre rimaste avanti nel punteggio, andando a +11 già a metà del primo periodo, sul 13-4, e a +13, sul 42-29 di metà terzo quarto.

Ancora una volta, però, la formazione udinese ha peccato di continuità, quasi spegnendo il motore per diversi tratti del match, nei quali Vicenza ha parzialmente approfittato, per risalire la china e arrivare fino a ridosso delle padrone di casa.

Nelle fila delserine, Angelina Turmel, frenata dai falli personali, ha potuto incidere poco nell’economia del gioco: indicativo il +12 di plus/minus con il quale ha chiuso il match la lunga corsa (8 rimbalzi), senza la quale la Delser fa comunque molta fatica.

Buon per Udine che nel momento del bisogno, con Vicenza in rimonta, Sara Ronchi (2 stoppate e 6 recuperi) e Giorgia Bovenzi (6 rimbalzi e 4 assist) in attacco e la difesa di squadra, carburata da Eva Da Pozzo (6 rimbalzi e 3 stoppate), hanno sempre trovato il modo di respingere indietro le beriche.

La gara è dunque vissuta su strappi friulani e contro-strappi berici. L’ultimo sussulto è arrivato al 38’, quando 5 punti personali di Sara Vujacic hanno riportato la Velcofin sotto di 6. I tiri liberi di Bovenzi e la poca lucidità vicentina nelle azioni decisive hanno fatto la differenza per la Delser, che ha portato a casa la quinta vittoria consecutiva.

La WomenAPU LBS Delser Udine tornerà in campo mercoledì 5 aprile, di nuovo al palaBenedetti, per ospitare la Posaclima Bolzano, nella penultima giornata della regular season di serie A2 femminile.

Delser Udine 58

Velcofin Vicenza 53

(15-7, 30-27, 44-38)

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 12 (2/9, 0/2), Racchi, Muneretto, Ronchi 16 (1/6, 3/8), Bacchini 9 (3/7, 1/4), Turmel 6 (2/8), Lizzi, Pontoni 2 (1/2), Da Pozzo 2 (0/3), Mosetti 4 (2/3, 0/3), Gregori 7 (1/1, 1/2). Coach Massimo Riga

Velcofin Interlocks Vicenza Sasso, Garzotto, Castello 2 (1/3, 0/2), Fontana, Sturma 8 (2/6), Roma 9 (2/9), Peserico (0/2, 0/2), Amatori 7 (2/6), Vujacic 16 (2/9, 3/5), Giordano 11 (3/7, 1/2). Coach Marco Silvestrucci

Arbitri Sara Spina e Giada Maino di Milano.

NOTE tiri liberi: Udine 19/24, Vicenza 17/26. Tiri da due: Udine 12/39, Vicenza 12/42. Tiri da tre: Udine 5/19, Vicenza 4/12. 5 falli: Bacchini e Giordano. Fallo tecnico a Silvestrucci. Spettatori: 200 circa

UFF.STAMPA DELSER UDINE