Non solo senior! Il roster di Serie A2 2020/21, nel corso della prossima stagione, potrà arricchirsi sin da subito della presenza di alcune giocatrici provenienti dalle formazioni giovanili arancioni! Milena Buttazzoni (2003) e Arianna Demarchi (2004), in particolare, diverranno parte del gruppo di A2 in pianta stabile; Giulia Agostini (2005) e Gaia Codolo (2004) saranno invece aggregate nelle prime due settimane di raduno.

Uff.Stampa LBS Udine