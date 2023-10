A2 – Udine non sbaglia e fa sua la sfida contro Ancona

Ancora una vittoria per le ragazze del Women Apu Delser Crich Udine alla quarta giornata del Girone B: davanti a 400 tifosi accorsi al PalaCarnera le ragazze di coach Riga vincono per – contro Basket Girls Ancona. Mvp bianconera è Katshitshi, autrice di 14 punti, 9 rimbalzi e 6 falli subiti.

Quintetto Women Apu: Bovenzi, Ronchi, Bacchini, Katshitshi e Cancelli. Primo canestro che arriva da parte di Ancona con Yusuf, che nel traffico segna in penetrazione il +2. Risponde Katshitshi, sempre da dentro l’area, ma il numero 23 bianco rosso trova un altro canestro da sotto le plance per il nuovo vantaggio di Ancona. Polveri bagnate e difese strette tengono il punteggio basso, a 4′ dal termine il risultato è di 8-6 per le bianconere, si iscrivono a referto Boric, Ronchi e Bovenzi, quest’ultima a regalare il primo vantaggio di Udine, incrementato da Katshishi per il +4. A fine quarto suona ancora la carica Ancona ricucendo il gap sulle friulane e concludendo il quarto sul punteggio di 15-13. Nel secondo periodo le Women Apu mettono il turbo, si portano avanti di 7 lunghezze e con la tripla di Gregori costringono Ancona al time out (22-15). Continua la cavalcata udinese, due palle rubate, contropiede ed altri 4 punti segnati (26-15). Yusuf e la tripla di Albanelli tengono in partita Ancona (26-20). Udine, allunga ancora di quattro punti, firmati da Bovenzi (33-23), nel finale il canestro del Capitano Bacchini chiude sul punteggio di 35-23 per le friulane.

Ancora Udine ad aprire le danze nel terzo quarto di gioco con un parziale di 10 punti firmato da Bacchini, Cancelli e Katshishi, sporcato solo dal canestro di due punti di Matelloni (45-25) allo scoccare del quarto minuto di gioco. Ronchi e Cancelli incrementano, Albanelli risponde con una tripla prima ed con il tiro in sospensione poi da dentro l’area (52-30). Polveri bagante a fine quarto con il punteggio che rimane inchiodato sul 52-32 per le friulane. Nel corso dell’ultima frazione le Women Apu mantengono le distanze dalle avversarie e le mani salde sul manubrio della partita, si iscrive a referto Bianchi, trovano spazio in campo anche Casella e Corgnati per concludere la partita con una convincente vittoria davanti ad una buonissima cornice di pubblico.

Women Apu Delser Crich Udine – Basket Girls Ancona 67–48

(15-13, 35-23, 52-32)

Tabellini

Women Apu Udine: Ceppellotti, Bovenzi 6, Ronchi 7, Penna 2, Corgnati, Bacchini 4, Katshitshi 12, Shash 9, Cancelli 16, Bianchi 4, Casella, Gregori 7. All. Massimo Riga

Basket Girls Ancona: Baldetti, Francia 2, Pelizzari, Mataloni 4, Albanelli 14, Gasparri, Yusuf 14, Maroglio, Malintoppi, Boric 14. All. Luca Paolasini

UFF.STAMPA APU UDINE