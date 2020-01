A2 – Udine stecca ancora, Bolzano corsara

A Udine si è chiuso il girone di andata che per il BCB significa ben 18 punti.

La posta in palio di questa partita non era solo iniziare l’anno nel migliore dei modi, ma ci si giocava la qualificazione alla Coppa Italia, obiettivo nemmeno preventivato nei piani del Basket Club Bolzano e ad inizio stagione impensabile. Per agguantare l’ultimo pass non era però sufficiente la vittoria occorreva anche che Carugate perdesse in casa contro Ponzano. Così non è stato e il verdetto è quindi rimandato a domani (domenica 05.01) quando giocheranno Moncalieri contro Castelnuovo Scrivia.

Vedersi scivolare tra le mani questa opportunità proprio all’ultima partita lascia un po’ di amaro in bocca, ma neanche troppo perché l’attuale quinta posizione è comunque di tutto rispetto e 18 punti a fine girone di andata sono qualcosa di cui andare più che fieri.

A Udine le ragazze sono entrate in campo combattive, conducendo la partita sin dall’inizio e raggiungendo il massimo vantaggio a fine terzo quarto sul più 19.

Punto debole della serata qualche errore di troppo al tiro al quale si è sopperito con i tanti rimbalzi, 17 offensivi per un totale di 53 contro i 35 delle friulane. Dominando così sotto canestro, dove tutte le giocatrici hanno dato il proprio contributo. Sicuramente una vittoria di squadra, con buone rotazioni e con 8 giocatrici a punti a partire dai 13 di Safy Fall. Molto bene Anna Turel che partendo dalla panchina mette a segno 18 punti per le padrone di casa.

“Con l’assenza della lettone Liga Vente loro perdono molto dentro l’area – è il commento di coach Roberto Sacchi – ma è anche vero che senza di lei 7 giorni fa Udine ha vinto di 10 ad Albino e che anche noi da un mese stiamo giocando senza una giocatrice importante come Camilla Mingardo. Siamo sempre stati davanti e abbiamo avuto una sola disattenzione nell’ultimo quarto quando ormai sembrava finita. Con 9 vittorie e 5 sconfitte abbiamo fatto veramente qualcosa di grande. Non posso far altro che i complimenti alla società, allo staff e alle ragazze che sono le protagoniste e sono veramente fiero di loro. Non finisce qua, ora inizia il girone di ritorno e dovremo giocare ogni partita come fosse una finale perché il nostro obiettivo rimane quello di provare a raggiungere i play off che la scorsa stagione ci sono sfuggiti per un soffio solo alla fine.”

DELSER UDINE: Lizzi, Turel 18 (4/5, 3/7), Vella* 6 (1/6, 1/2), Ianezic* 7 (2/4, 1/6), Ivas NE, Sturma, Bric, Vicenzotti* 3 (1/2, 0/2), Pontoni* 5 (2/5 da 2), Ceccarelli 6 (3/8, 0/2), Rainis* 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 14/34 – Tiri da 3: 5/21 – Tiri Liberi: 4/12 – Rimbalzi: 35 5+30 (Vella 6) – Assist: 8 (Vella 3) – Palle Recuperate: 3 (Rainis 2) – Palle Perse: 12 (Ianezic 3) – Cinque Falli: Rainis

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Degiovanni* 9 (0/6, 3/5), Valerio* 6 (3/9, 0/2), Servillo* 7 (1/3, 1/3), Mingardo NE, Fall* 13 (3/7, 2/6), Gualtieri 3 (0/1, 1/2), Desaler 2 (1/4 da 2), Trehub* 6 (3/13 da 2), Nasraoui 9 (2/6 da 2), Villarini

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 13/50 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 53 17+36 (Trehub 16) – Assist: 4 (Degiovanni 1) – Palle Recuperate: 3 (Degiovanni 2) – Palle Perse: 9 (Squadra 3)

Arbitri: Rizzi A., Giusto C.

Ufficio stampa Basket Club Bolzano