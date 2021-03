A2 – Udine torna a ruggire e batte il Fanola

Al PalaLupe torna a cantare la Delser. Sul palco del Fanola San Martino di Lupari, le friulane conquistano due punti importanti, utili a restare in corsa alle spalle della capolista Crema, cruciali per affrontare al meglio la settimana che conduce alle Finale Eight di Coppa Italia. 49-63 il punteggio al termine di un’esibizione che conferma la Libertas Basket School Udine fra le big – seguendo il trend topic sanremese – del campionato di A2.

La partita

In campo, sul fronte orange, Peresson, Milani, Sturma, Pontoni e Scarsi: l’orchestra diretta da coach Matassini parte forte con la bomba spedita da Peresson a fondo retina. Risponde all’American sniper Peserico, ma è Nezaj a riagguantare il pareggio con la tripla del 7-7 al 5’. Pochi secondi e Giordano firma il primo vantaggio Lupe, con Udine preda dell’intensità e del pressing portato sul parquet dalle padrone di casa. Nezaj e Beraldo ampliano la forbice e al 7’ le friulane annaspano, sotto di 5: 13-8. Pontoni e Lizzi ricuciono; Cvijanovic al 9’ si prende carico del controsorpasso LBS con una scorribanda delle sue (13-14). Turel rimette a posto le cose dai 6,70 mt: il parziale si chiude sul 13-17. La guardia goriziana continua a martellare a inizio secondo quarto: i suoi quattro punti, uniti alle strimpellate in transizione di una scatenata Cvijanovic, spediscono Udine a +10, 15-25. Anche l’ala slovena è on fire e al 15’ infila dall’angolo pure la tripla che vale il 19-30. Due sviolinate nel pitturato di Peresson mantengono le volpi a distanza di sicurezza e così, al break, le arancioni conducono: 23-36 lo score.

Il break ospite dà il via alla ripresa: Pontoni chiude una bella azione corale prima dell’acuto da fuori di Peresson: 23-41 al 21’. Sturma, Blasigh e Scarsi ribadiscono il già ampio divario rattoppato tuttavia, al 25’, dal gioco da tre di Beraldo (28-47). Al 29’ c’è gloria per Braida, che da fuori non sbaglia (30-52). Sul successivo cambio di fronte, Nezaj cade male sulla caviglia ed è costretta a uscire, scortata a bordocampo dalle compagne. Due palle perse malamente dalle volpi in fase di costruzione permettono, in chiusura di quarto, al Fanola di risalire la china: al 30’ è 35-52. Negli ultimi 10’, coach Matassini rimescola le carte in campo, svariando col quintetto in campo. Per le padrone di casa giallonere, Peserico (top scorer delle sue con 10 punti a referto) è il volto di un Fanola che non si arrende: le Lupe ringhiano, pian piano si rifanno sotto sino al -13 del 38’ (45-58). Un paio di spallate dell’inedito duetto Turel-Lizzi e lo strappo è nuovamente ampliato: la gara termina sul 49-63.

Lupe San Martino di Lupari – Delser Crich Udine 49 – 63 (13-17, 23-36, 35-52, 49-63)

LUPE SAN MARTINO DI LUPARI: Guarise*, Fontana 2 (1/1 da 2), Beraldo 5 (2/6, 0/2), Peserico* 10 (5/9, 0/1), Amabiglia 6 (0/1, 1/4), Mini 7 (3/6 da 2), Nezaj* 5 (1/5, 1/4), Giordano 4 (2/6, 0/1), Frigo, Arado* 4 (2/4 da 2), Rosignoli* 4 (1/4 da 3), Pini 2 (1/3, 0/1)

Allenatore: Tomei M.

Tiri da 2: 17/47 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 6/8 – Rimbalzi: 35 11+24 (Amabiglia 5) – Assist: 12 (Giordano 4) – Palle Recuperate: 18 (Guarise 5) – Palle Perse: 24 (Nezaj 4)

DELSER CRICH UDINE: Buttazzoni NE, Peresson* 10 (2/6, 2/7), Blasigh 2 (0/2, 0/2), Braida 3 (1/1 da 3), Turel 12 (1/1, 2/4), Sturma* 3 (1/2, 0/2), Scarsi* 2 (1/7, 0/1), Lizzi 4 (2/3 da 2), Pontoni* 5 (2/6 da 2), Da Pozzo 2 (0/2 da 2), Milani* 6 (3/5, 0/2), Cvijanovic 14 (5/5, 1/2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 50 15+35 (Scarsi 11) – Assist: 14 (Blasigh 4) – Palle Recuperate: 11 (Milani 3) – Palle Perse: 29 (Peresson 5)

Arbitri: Di Pinto F., Marconi A.

Uff.Stampa Libertas Basket School