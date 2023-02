A2 – Udine torna a vincere e supera Pallacanestro Bolzano

Delser Udine 59

Acciaierie Valbruna Bolzano 52

(17-8, 43-22, 50-41)

Delser Udine Ronchi 16 (3/11, 2/8, Penna (0/1), Tumeo. Bacchini 1 (0/4, 0/4), Turmel 14 (5/8, 0/1), Lizzi 5 (2/4, 0/1), Pontoni 2 (1/2), Da Pozzo 6 (3/5), Mosetti 7 (2/6, 1/2), Gregori 8 (1/1, 2/4); non entrate: Ceppellotti e Agostini. Coach Massimo Riga

Acciaierie Valbruna Bolzano Nassraoui 8 (3/7), Scordino (0/1, 0/2), Peric 17 (5/11, 2/7), Fabbricini 5 (0/1, 1/2), Schwienbacher 8 (1/2, 2/5), Del Bosco 6 (1/6, 1/3);non entrate: Cela e Brunelli. Coach Alessandro Pezzi

Arbitri: Sara Spina e Valentina Martina Catapan.

NOTE Tiri liberi: Udine 10/14, Bolzano 8/11. Tiri da due: Udine 17/41, Bolzano 13/33. Tiri da tre: Udine 5/21, Bolzano 6/23. Spettatori: 250 circa

UDINE.

La WomenAPU LBS Delser Udine è tornata al successo in campionato, superando al palasport Benedetti la Acciaierie Valbruna Bolzano al termine di una partita dai due volti. Prive di Giorgia Bovenzi, ai box per un problema al ginocchio, ma con capitan Eva Da Pozzo di nuovo in campo dopo un intero girone d’assenza per la microfrattura allo zigomo destro, le Volpi friulane di coach Massimo Riga hanno giocato bene fino a metà del terzo periodo. Dopo un primo tempo nel quale la valutazione complessiva diceva 61-9 per la Delser, che ha toccato il massimo vantaggio di +21, con la tripla allo scadere della sirena di metà gara di Martina Mosetti, Udine ha proseguito ancora per qualche minuto sulle stesse frequenze dei primi due quarti.



Poi, dal 50-30 del 25’, Bolzano ha piazzato un parziale di 17-0, sfruttando un evidente calo di concentrazione e di efficacia, soprattutto difensiva, delle padrone di casa. Arrivata a -3, sul sul 50-47 del 36’, la formazione altoatesina non ha trovato gli spunti per insistere, anche perché la Delser ha riacceso il vecchio smalto, affidandosi a Sara Ronchi, capace di griffare sette punti di fila, lavorando bene su entrambi i lati del campo.Nel finale, pur con qualche patema, la difesa friulana ha tenuto botta e il palaBenedetti ha potuto applaudire le Volpi, dimenticando le ultime due sconfitte di fila. La Delser ritrova così il sorriso e può ora concentrarsi sulle Final Eight di Coppa Italia, a Battipaglia con una fiducia ritrovata.

UFF.STAMPA DELSER UDINE