A2 – Udine vince il big match contro Roseto e blinda il primato

Che fosse una partita difficile lo si sapeva ampiamente alla vigilia, con Udine a cavalcare l’onda positiva di risultati e le ARAN Cucine Panthers Roseto reduci da due sconfitte consecutive e da una settimana decisamente delicata. Ciò che forse contava maggiormente, così come dichiarato anche dalla nuova capo allenatrice Mara Buzzanca, era lanciare dei segnali di reazione e questi segnali, nonostante le assenze e i problemi fisici che continuano a tediare le pantere, comunque si sono visti, specialmente nella seconda frazione. Certo, attualmente, Udine è meritatamente prima in classifica e va dato ulteriore merito alle friulane di aver vinto con un eloquente 83-61, controllando il ritmo e sfruttando la maggiore energia a propria disposizione.



Le Panthers, in questo momento, sono come un pugile che si sta rialzando dopo un duro colpo subìto, desiderose però di uscire quanto prima da questo momento difficile e di ritrovare smalto e brillantezza che, inevitabilmente, passeranno anche dal pieno recupero di giocatrici fondamentali come Botteghi, Miccio, Obouh Fegue e Bona.



Adesso all’orizzonte si stagliano le Final Eight di Coppa Italia, con la prima partita che si giocherà al PalaMaggetti venerdì 8 marzo, ore 20:30, contro San Salvatore Selargius. La tempesta è ancora forte, adesso bisogna ammainare le vele, stare sottocoperta lavorando duramente con l’obiettivo di tornare a sorridere ritrovando la vittoria.



Udine – ARAN Cucine Panthers Roseto (83-61)



Udine: Codolo ne, Ceppellotti ne, Bovenzi 14, Bacchini 16, Katshitshi 19, Milani 9, Shash 2, Cancelli 6, Agostini ne, Bianchi 4, Casella ne, Gregori 13. Coach: Riga



ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 7, Resemini 2, Tourè 7, Botteghi ne, Sorrentino 6, Bona 14, Cecili 8, Miccio, Bardarè, Mattera 6, Maroglio 11. Coach: Buzzanca



Parziali (25-12, 17-22, 22-13, 19-14)



Ufficio Comunicazione Panthers Roseto