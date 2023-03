A2 – Udine vince il derby a Trieste

La WomenAPU LBS Delser Udine vince anche il derby di ritorno, alla Allianz Dome, sul parquet della Futurosa #Forna Trieste e mette in saccoccia la matematica certezza di chiudere la regular season tra le prime quattro del girone Nord di serie A2. Con cinque giornate di campionato ancora da disputare, le Volpi di coach Massimo Riga possono essere raggiunte solo da Broni, vantando però il 2-0 nel doppio confronto con la Logiman.

A Trieste, confermando le previsioni della vigilia, il match si rivela complicato sin dalle prime battute: le friulane si presentano senza Eva Lizzi, per un’indisposizione dell’ultima ora. Nella bella atmosfera della Allianz Dome, la Futurosa scappa subito sul 8-1, con la giovanissima 2006 Lombardi in quintetto, sulle tracce di Sara Ronchi. Le ospiti si scuotono con l’ingresso di Chiara Bacchini, efficace sui due lati del campo: al 10’, è 17 pari.

Nel secondo quarto, è Giorgia Bovenzi a suonare la carica: nonostante cattive percentuali di Udine al tiro e grazie al calo di efficienza offensiva di Trieste (6 i punti segnati dalla Futurosa nel secondo periodo), la Delser prende un primo, consistente vantaggio. All’intervallo, Eva Da Pozzo e compagne sono avanti di 12, sul 23-35, ma la sensazione è che la partita non sia ancora finita.

Tant’è che, nel terzo quarto, la Futurosa s’aggrappa a Miccoli, Udine non vede più il canestro e, al 28’, Streri pareggia a quota 39. Nel frangente, si accende Sara Ronchi, fin lì non appariscente come al solito: una tripla siderale dall’angolo, con la mano del difensore in faccia, e quattro tiri liberi consecutivi dell’azzurra delserina e le ospiti respirano. Alla fine del terzo quarto, le WomenAPU sono a +7, il margine scavato proprio da Ronchi.

Nell’ultimo quarto, Bovenzi e Martina Mosetti, nata e cresciuta a Trieste, come Alice Gregori, allungano il parziale in favore delle ospiti, fino al +13 del 34’, sul 41-54. La Futurosa chiede ancora a Miccoli i punti per risalire la china, ma il trepunti di Bovenzi che fissa il 48-59, a due minuti dalla sirena finale, sancisce, di fatto, la vittoria della Delser, protagonista di qualche sbavatura di troppo eppure brava a commettere meno errori delle triestine nei minuti finali.

La WomenAPU LBS Delser Udine tornerà in campo sabato 18 marzo, al palaBenedetti, contro Mantova, nella quintultima giornata di regular season.

FUTUROSA FORNA TRIESTE 52

WOMENAPU LBS DELSER UDINE 61

(17-17, 23-35, 39-46)

Futurosa Streri 7, Cumbat, Castelletto, Croce, Bosnjak 13, Miccoli 22, Sammartini 5, Lombardi 5, Camporeale, Carini; non entrata: Grassi. Coach: Alessio Scala

Delser: Bovenzi 17, Ronchi 17, Bacchini 8, Turmel 7, Pontoni, Da Pozzo 4, Mosetti 6, Gregori 2; non entrate: Muneretto e Penna. Coach: Massimo Riga

Arbitri: Zancolò e Zuccolo di Pordenone

NOTE Tiri liberi: Trieste 7/13, Udine 17/23. Tiri da due: Trieste 15/47, Udine 16/47. Tiri da tre: Trieste 5/25, Udine 4/14. Fallo tecnico a coach Alessio Scala. Spettatori: 300 circa

UFF.STAMPA LBS DELSER UDINE