A2 UFFICIALE – Bianca Minelli firma con Vigarano

Pallacanestro Vigarano è lieta di annunciare la firma di Bianca Minelli. Play, classe 2004, 177 centimetri, la neo biancorossa, aggregata già al roster del coach Andrea Castelli, approda a Vigarano dopo l’esperienza con la canotta del Brixia Basket Brescia. Classica all around, a Vigarano potrebbe pure occupare più ruoli, dando così una mano alla squadra.

“Farò quello che serve alla squadra – racconta Minelli -, cerco di spronare le mie compagne di squadra sia durante gli allenamenti sia durante le partite per dare sempre il massimo. A livello personale mi focalizzo per migliorare sempre tecnicamente e mentalmente riguardo al gioco. Mi impegno molto in difesa perché so che è da lì che comincia l’attacco”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano