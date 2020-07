A2 UFFICIALE – Botto Ponzano, arriva Federica Iannucci

Super colpo messo a segno dal Schiavon Ponzano che si è assicurato per la prossima stagione le prestazioni di Federica Iannucci, guardia classe 1993, nell’ultimo anno a Sarcedo.

Giocatrice carica di talento e letale al tiro, Iannucci nelle ultime stagioni è stata una delle migliori realizzatrici del campionato di serie A2, confermando un feeling speciale con il canestro e un forte senso di leadership. Caratteristiche che hanno spinto la dirigenza trevigiana a sceglierla per il ruolo di guardia titolare della squadra di Nicolas Zanco.

Per le parlano le sue cifre: 3800 punti realizzati in carriera, viaggiando a una media di oltre 18 a partita nelle ultime stagioni con il 48 per cento da due e il 75 dalla linea del tiro libero.

Per Iannucci sarà la decima stagione in serie A2, e la sua esperienza sarà fondamentale per gli obiettivi della formazione biancoverde: «Quest’anno volevo riavvicinarmi a casa, a Fondi, dopo alcune stagioni lontano – racconta Iannucci – Poi Ponzano mi ha cercata, ma senza mettermi pressione. Ho valutato bene il progetto e la proposta e alla fine ho deciso di accettare e sono davvero molto contenta».

A Ponzano Iannucci porterà la sua classe e la sua esperienza già ammirate nelle ultime stagioni da avversaria prima con Albino e poi con Sarcedo: «Questa squadra mi intriga davvero molto, io porterò la mia esperienza, anche se la nostra forza sarà il gruppo. Ho avuto modo di confrontarmi con coach Zanco e ci siamo trovati subito sulla stessa linea, e lo stesso devo dire della società che mi ha fatto una bellissima impressione. Lo avevo percepito quando venivo al PalaCicogna a giocare da avversaria, ne ho avuto un’ulteriore conferma in queste settimane».

Iannucci fissa anche in modo chiaro gli obiettivi personali e dell’intero gruppo in vista della prossima stagione: «Credo che possiamo mirare a un posto nei playoff, e se tutto andrà nel migliore dei modi possiamo toglierci delle gran belle soddisfazioni. Sarà fondamentale il feeling che si creerà all’interno del gruppo: siamo una squadra molto intrigante e possiamo fare davvero molto bene. Io metto a disposizione la mia esperienza e tranquillità, consapevole che ci attende una stagione impegnativa. Non vedo l’ora di conoscere il pubblico di Ponzano, nella speranza di poter tornare a giocare il prima possibile».

E proprio la ripresa sarà uno degli elementi fondamentali della prossima stagione: «Sicuramente credo che la sosta potrà farsi sentire nelle prime settimane, ma una volta a regime credo che non ci saranno troppe differenze con il passato. L’importante sarà avere il prima possibile delle indicazioni sui tempi e le modalità di ripresa della stagione, perché davvero non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

