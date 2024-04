A2 UFFICIALE – Carugate, si è dimesso coach Silvestri

By

La società comunica che nella serata di Lunedì, coach Adriano Silvestri ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capo allenatore della A2 di Dimensione Bagno Carugate. La società si è presa 48 ore prima di decidere se accettare o respingere le dimissioni, finchè nella serata di ieri, in accordo con il coach, si è deciso di accettarle seppur a malincuore.

Queste le sue parole: “Con rammarico annuncio le mie dimissioni da capo allenatore, decisione presa dopo attenta riflessione. Sono orgoglioso del contributo dato alla squadra, ma recenti insuccessi hanno creato frustrazione e ridotto la mia capacità di ispirare. Credo in un cambio di guida per riaccendere la determinazione del gruppo. Continuerò a tifare per la squadra, convinto del suo potenziale.”

La squadra viene ora affidata al suo vice, Andrea Brambilla, che sarà supportato tecnicamente da Paolo Gavazzi e da Maria Cristina Cotti.

