A2 UFFICIALE – Crema affida il ruolo di DS a Marco Mezzadra

Pur se le incertezze legate al Covid-19 sono lungi dall’essere risolte, considerando che

modi e tempi per la piena ripresa agonistica risultino ancora in alto mare, le

“dichiarazioni d’intento” e le richieste della Federazione, che hanno fissato date

inderogabili alle quali le Società sono comunque chiamate a dare risposte, obbligano le

stesse a iniziare a lavorare a fondo per programmare la prossima stagione. Con largo

anticipo rispetto al passato e comunque condizionate da una variabile di non poco

conto. Si deve pensare al futuro ma parallelamente bisogna anche gestire e chiudere

quanto l’incredibile stagione passata ha lasciato in eredità. Ma bisogna guardare avanti

ed è quello che si sta cercando di fare in casa Basket Team Crema dove si è continuato

a lavorare pur se in una situazione difficile e complicata per tutti. Al presidente del

sodalizio cremasco lasciamo il compito di aggiornarci circa la situazione: “In attesa di

sapere quando sarà possibile il ritorno in campo e anche se al momento è solo

ipotizzabile e può variare molto, ci siamo detti che bisognava comunque guardare

avanti cercando di esorcizzare per quanto possibile il pessimismo che ci ha attanagliato

tutti in questo periodo. Il futuro è pieno di incognite me prima o poi ne usciremo e

ritengo che dovremo essere pronti utilizzando il tempo concesso per riprogrammare un

po’ tutta la nostra attività. Ci vorrà del tempo ma sono convinto che torneremo a

divertirci e ad appassionarci. Intanto ci siamo posti delle priorità la prima delle quali ci

ha portato a considerare che sia giunto il momento, rinviato in passato, di trovare una

nuova figura da inserire nell’organico della nostra Società. Una persona in grado di

affiancarci e di poterci offrire, per conoscenza ed esperienza maturata nell’ambito di

realtà simili alla nostra, il supporto necessario per migliorare la nostra struttura

soprattutto attorno all’attività della prima squadra. Da qui la ricerca che mi ha portato

a Marco Mezzadra che dopo una prima chiacchierata, diciamo conoscitiva, per valutare

reciprocamente le condizioni di una possibile collaborazione, si è reso disponibile per

ricoprire quel ruolo di Direttore Sportivo mancante nella nostra Società. Dalla visione

comune e pienamente condivisa per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali che i

possibili programmi futuri il passo, per fare sì che Marco diventasse un punto di

riferimento per noi, è stato breve. Con l’accordo raggiunto in questa settimana ci

metteremo insieme al lavoro affrontando tutti quegli aspetti che ad ogni inizio stagione

bisogna affrontare”. “Nel momento stesso in cui Paolo mi ha contattato” – il primo

commento del nuovo Direttore Sportivo – “esponendomi il desiderio della dirigenza di

lavorare a un progetto che possa gettare le basi per preparare la Società ad un

eventuale salto di categoria, ho capito che c’era l’occasione giusta per me di ritornare

alla mia passione, il Basket. Mi sono subito buttato, come è mia abitudine, nelle

molteplici attività che servono per costruire un progetto che spero possa darci delle reciproche soddisfazioni, mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in tanti anni di basket”.

–

Uff Stampa Basket Team Crema