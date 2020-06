A2 UFFICIALE – Crema, il vice allenatore è Lorenzo Logallo

Che al Basket Team Crema le idee fossero chiare lo si è capito fin dalle prime notizie diramate dalla Società Lombarda alle quali si sono poi aggiunte via via tutte le altre a delineare assetti e di conseguenza quelli che possono essere i suoi obiettivi. Da qui per prima cosa l’arrivo del nuovo DS Mezzadra primo tassello di un puzzle che via via si è completato tra conferme, ritorni e nuovi arrivi. Si è lavorato in primis in pieno accordo nella costruzione della squadra di cui si è avuto modo di parlare nelle scorse settimane ma parallelamente si è provveduto a chiudere il cerchio completando, con le medesime modalità applicate per l’allestimento della formazione che andrà in campo, anche la squadra che l’assisterà fuori dal campo. Ed anche qui non è stato difficile puntare alla conferma dello staff dello scorso anno al completo con l’unica eccezione del ruolo di vice allenatore lasciato vagante per la decisione, naturalmente accolta a braccia aperte che ha fatto rimettere le scarpe a Giulia Gatti. Un ruolo importante per tanti motivi ma soprattutto considerato indispensabile da dare in supporto dell’head coach. Parecchi le proposte di collaborazione giunte e i contatti avviati che hanno portato a Lorenzo Logallo, nelle ultime stagioni vice allenatore a Moncalieri. Una scelta condivisa con la Società dal DS Mezzadra e da coach Stibiel che hanno individuato in lui la figura ideale in grado di completare nel migliore dei modo lo staff a supporto della squadra. “Sono molto contento di entrare a far parte di un progetto ambizioso come quello che il DS mi ha presentato. La professionalità dimostrata dalla Società nei miei confronti era esattamente quello che mi serviva. Lascio alle spalle 5 anni passati a Moncalieri di cui gli ultimi 2 in A2 dove ho avuto la fortuna di seguire Paolo Terzolo e di far parte di un grande staff. Ma entro a far parte di un altro dalle analoghe ambizioni forte di un roster sicuramente più esperto e che in grande parte ho avuto modo di ammirare e scoprire in campionato e soprattutto nella Finale di Coppa Italia disputata a Campobasso. Certamente dovrò affrontare un anno impegnativo ma stimolante dove affiancherò un allenatore esperto come Stibiel e avrò modo di lavorare con giocatrici di grandi qualità. Sono pronto per questa nuova avventura che affronto con grande entusiasmo e determinazione, accompagnato dalla passione per questo sport”. Oltre ad essere il primo assistente, Lorenzo avrà anche il compito di guidare l’under 18 gruppo formata da ragazze che già lavorano con la prima squadra e se ancora non coinvolte possono essere considerate in rampa di lancio . Un ruolo questo, importante per la Società, che naturalmente e inevitabilmente guarda con un occhio di riguardo alla A2 ma anche a quello che c’è dietro ponendosi come obbiettivo quello di dare l’opportunità di crescere nel migliore dei modi alle proprie giovani affidandole ad allenatori qualificati. Con l’arrivo di Logallo si chiude dunque anche il cerchio riguardante gli allenatori con la conferma di Carlo Rossi alla guida dell’under 16 e di Corlazzoli Michele, secondo assistente per la A2 e responsabile del gruppo delle giovanissime under 14 e 13. A coach Stibiel in qualità di responsabile tecnico e coordinatore di tutto lo staff tecnico della Società il compito di coordinare e definire le linee guida del lavoro da svolgere in palestra. Ma indispensabili figure a fianco degli allenatori continueranno a svolgere il loro prezioso ed apprezzato lavoro per il quale non ci sono stati dubbi circa una loro conferma il preparatore atletico Claudio Cardellino e nelle vesti di fisioterapisti Carlo Martelli e Sabina Piva.

–

Uff stampa Basket Team Crema