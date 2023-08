A2 UFFICIALE – Elena Ramò firma con Moncalieri

Elena Giovanna Ramò è una nuova giocatrice della Libertas Moncalieri. Classe ’94, di passaporto genovese, Elena è ormai in giro per l’Italia tra A2 e A1 dalla stagione 2010/2011 dove ha militato tra le fila del Basket Cervia nel secondo massimo campionato per due anni. Poi esperienze a Battipaglia (B, A2 e A1) e poi Ferrara e Alpo Villafranca (A2), Empoli (A1), Buggianese e Galli San Giovanni (A2). Ramò è reduce dall’esperienza alla Nuova Pallacanestro Treviso, chiusa con quasi 9 punti di media in 28 presenze.

Si aggiunge così alla corte di coach Terzolo una guardia-ala di grande esperienza, fondamentale per guidare le giovanissime Lunette per l’mminente campionato.

Le prime parole di Ramò da giocatrice Libertas: «Sono carichissima! In questi giorni abbiamo iniziato e ho visto molta voglia di fare, sia tra le ragazze sia nello staff. Non mi è capitato spesso di essere la seconda più “senior” tra le “senior”, ma questo mi dà ancora di più la carica per essere di aiuto per le mie compagne nel corso della stagione. Dovremo dare il massimo fin da subito per toglierci qualche soddisfazione. Non vedo davvero l’ora di iniziare!».

