Con Martina Scarpato arrivano a tre le conferme in casa Pall. Femminile Firenze. L’esterna campana è cresciuta in maniera costante durante tutta la stagione, risultando spesso decisiva nelle vittorie biancorosse malgrado la giovane età. Otto volte in doppia cifra, 17 volte oltre i 25′ di impiego, Martina è attesa ora dalla stagione della definitiva consacrazione, durante la quale proverà a migliorare ulteriormente la selezione dei suoi tiri e la sua capacità di poter giocare anche da play.

Altra conferma in casa Pall. Femminile Firenze, con Anna Poggio che vestirà la maglia gigliata anche nella prossima stagione. Una scommessa vinta dal sodalizio fiorentino, quella di puntare sulle prestazioni del centro ligure che grazie ad un campionato in continua crescita (6 volte in doppia cifra, due doppie doppie, un high di 18 rimbalzi) si è guadagnata anche la meritata convocazione con la Nazionale Under 20. Anna sarà nuovamente il centro titolare, con l’obiettivo di ampliare il suo raggio di tiro senza perdere la capacità di essere decisiva sotto le plance.

