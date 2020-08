A2 UFFICIALE – La Akronos Moncalieri rinnova Dalila Domizi

La Libertas Moncalieri è lieta di annunciare un altro graditissimo rinnovo in maglia gialloblu per la stagione 2020/2021: Dalila Domizi.

Una giocatrice importantissima per coach Paolo Terzolo, che con la sua esperienza è riuscita a guidare le compagne, sia dentro che fuori dal campo. Sempre pronta ad ogni evenienza, Dalila è stata una pedina fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a inizio stagione.

LE PAROLE DI DALILA DOMIZI

“Dove eravamo rimasti? Sono un po’ in “crisi di astinenza” e non vedo l’ora di ricominciare. Sono cambiate alcune pedine ma la determinazione è sempre la stessa. Speriamo di toglierci qualche soddisfazione”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Siamo molto contenti di poter contare su una giocatrice completa come Dalila. Il suo contributo in questi anni è stato prezioso e ci ha sempre permesso di ottenere grandi risultati. E’ un piacere vederla giocare ancora con i nostri colori”.

