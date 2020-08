A2 UFFICIALE – Nico Basket, a tu per tu con Giglio Tos

Al termine della seconda settimana di allenamenti prende la parola una delle giocatrici confermate dallo staff tecnico e dal Presidente Nerini. Una giocatrice in grado di infiammare il pubblico con le sue giocate spettacolari, sempre pronta allo scherzo e amatissima dalle atlete del settore giovanile. “Spero di riuscire a mettere la mia esperienza – afferma Simona Giglio Tos – a disposizione delle compagne. Siamo un bel gruppo, costruito su tante giovani, e l’esperienza può davvero fare la differenza. Penso che non si smetta mai di imparare e credo che allenandomi con costanza potrò perfezionare i miei punti di forza ed allo stesso tempo migliorare in quelli che sono i miei punti deboli.”

Dopo la lunga inattività la ripresa è stata dura ma le idee di Simona sono molto chiare: “Quest’anno per me rappresenta un obiettivo da raggiungere. Sono state due settimane toste e sto sentendo un po’ la fatica ma stiamo formando il gruppo e sono convinta che potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

L’anno scorso la talentuosa playmaker di origini piemontese, ma ormai trapiantata da dieci anni in Toscana, è tornata alla Nico Basket a stagione in corso, ma poi il campionato si è fermato a causa dell’emergenza sanitaria. “La voglia di ricominciare è tantissima. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il torneo in un momento in cui stavamo andando molto bene e avremmo potuto compiere lo step decisivo per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissate ad inizio stagione. Sicuramente c’è rimasto l’amaro in bocca.”

Uff.Stampa Nico Basket