A2 UFFICIALE – Ponzano cambia in panchina, Angela Gianolla nuova allenatrice

La Posaclima Ponzano Basket è orgogliosa di annunciare l’arrivo come nuovo capo allenatore di Angela Gianolla. Classe 1980, Veneziana, Gianolla ha avuto una carriera da giocatrice di altissimo livello vestendo le prestigiose maglie di Venezia, Priolo, Schio, Taranto, Lucca, San Martino e Ragusa con cui ha appeso le scarpe al chiodo al termine della stagione 2018-19 dopo aver conquistato la sua seconda Coppa Italia. Nel suo personale palmares anche 2 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e una promozione dalla A2, oltre a 35 prestigiose presenze con la canotta Azzurra dell’Italia (174 punti).

A Ragusa Gianolla inizia anche la sua seconda vita nel basket, come assistente allenatrice della Serie A. Dalla stagione 2021 passa alla Virtus Bologna sempre da vice, chiudendo però la stagione 2022 come head coach arrivando fino alla finale scudetto, persa poi contro la corazzata Schio.

La sua esperienza e personalità sono apprezzate e riconosciute anche in FIP, così dal 2021 è inserita nello staff tecnico delle selezioni Nazionali giovanili dove ha incrociato anche le nostre Laura Valli e Sofia Varaldi.

Con entusiasmo Angela ha accolto l’offerta del Presidente Pizzolon per guidare la squadra fino al termine della stagione.

Gianolla ha sostituito Matteo Gambarotto già nell’allenamento di oggi.

Le dichiarazioni di Angela Gianolla:

“È stato tutto improvviso non ho neanche avuto il tempo di pensarci troppo e farmi delle aspettative: è una bella opportunità per me e ho colto subito la proposta del Presidente Pizzolon. Appena trovato l’accordo ho messo in pausa le cose che stavo facendo e ho iniziato a studiare le ragazze e il campionato. Ho già visionato diverse partite nostre e di Matelica (prossime avversarie della Posaclima ndr): la A2 è un campionato difficile e Antonio (Paganino) mi sta dando una grande mano. In questi giorni voglio conoscere al meglio le ragazze e le loro caratteristiche; non ci saranno rivoluzioni, fino ad oggi è stato fatto un buon campionato e voglio portarlo a termine con lo spirito che la società ha richiesto e che condivido. Ci tengo a dire che per me è una grande occasione, io ho bisogno delle ragazze e loro di me e sono sicura che attraverso una comunicazione positiva è costruttiva potremmo fare un finale di stagione in crescendo“.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET