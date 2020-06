A2 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno conferma Andrea Franchini in panchina

San Giovanni Valdarno ufficializza la conferma di Andrea Franchini sulla panchina. Una promozione meritata per lui, dopo anni a svolgere il ruolo di vice allenatore ora è chiamato a guidare la squadra. Subentrato nelle ultime due stagioni in corsa, prima a Orlando poi ad Altobelli, in entrambi i casi si era rivelata una scelta azzeccata dando nelle due occasioni la giusta sterzata al rendimento della squadra. Franchini aveva già occupato il ruolo di capo allenatore per 4 campionati in A2, dalla stagione 1987 al 1991, mentre nel suo curriculum figurano anche 6 finali nazionali giovanili. Queste le sue parole in merito: “Abbiamo scelto di puntare su giocatrici giovani e motivate tra cui Gregori e Nativi. Per lei ci sarà un grande seguito, visto che ci giocava anche la mamma qui in passato. Abbiamo poi avuto quattro conferme importanti e Miccio. Aspettiamo ora le prossime operazioni per definire il reparto di ali e pivot”. Inizia sempre più a prender forma la nuova squadra del patron Argirò, che nelle prossime ore potrebbe definire la firma di altre giocatrici.