A2 UFFICIALE – Savona comunica la cessione del titolo

In data 29/06/2023 è stato ratificato dal consiglio direttivo la cessione del titolo sportivo di serie A2 Femminile girone sud valido per lo svolgimento del campionato 2023/24.

Il presidente Mario Cambiaso e tutta la dirigenza desiderano sentitamente ringraziare le atlete, lo staff e i sostenitori per queste due fantastiche stagioni che ci hanno permesso di calcare i campi di mezza Italia portando in alto i nostri colori e il nostro nome.

Dopo le emozioni della salvezza all’ultimo turno playoff nella stagione 2022, la strepitosa qualificazione ai playoff di quest’anno è stato il culmine del lavoro svolto nel biennio e nelle annate precedenti. L’esperienza della A2 rimarrà un ricordo indelebile per tutti noi e siamo sicuri anche per tutti coloro che si sono appassionati a questa realtà.

UFF.STAMPA PALL.VADO SAVONA