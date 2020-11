Il Ponzano Basket comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto con Giovanna Martines.

La società e lo staff tecnico vogliono ringraziare Giovanna per l’impegno profuso in questi mesi per la causa biancoverde e le augurano le migliori fortune per il proseguo della stagione.

Uff.Stampa Ponzano Basket