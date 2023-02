La società Nuova Pallacanestro Treviso comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta LAURA GATTI.

Gatti aveva fin qui disputato 17 partite con la maglia trevigiana in questa stagione.

Tutta la società, la dirigenza, le compagne e lo staff ringraziano Laura per l’impegno profuso in questi mesi con la Podolife e le augurano un grande in bocca al lupo per il proprio futuro cestistico e umano.

UFF.STAMPA NUOVA PALLACANESTRO TREVISO