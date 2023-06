A2 UFFICIALE – Trieste torna in A2. Andrea Mura nuovo allenatore

È con grande piacere che la società comunica che la stagione 2023/24 vedrà Futurosa #Forna Basket Trieste ai nastri di partenza della serie

A2 femminile LBF. Nel corso di questo mese si sono aperte alcune finestre e opportunità che la società ha voluto cogliere, consapevole dell’esperienza maturata nel campionato appena concluso e con il dichiarato obiettivo di fare un ulteriore salto di qualità a livello progettuale e tecnico. Siamo felici di poter offrire al nostro pubblico e all’intero movimento triestino una nuova stagione in serie A, che sarà impostata

sull’ulteriore valorizzazione del nostro prezioso vivaio, sulla crescita tecnica delle nostre atlete di punta e sull’apporto di qualche nuovo

innesto, su cui la società sta lavorando e che annunceremo a breve. Ringraziando ancora Alessio Scala per il suo prezioso lavoro di questi

anni, auguriamo al nostro nuovo head coach Andrea Mura una stagione di grandi soddisfazioni.

Sarà Andrea Mura l’head coach della prima squadra Futurosa #Forna Basket Trieste per la stagione 2023-24; un coach di esperienza e talento, abituato a combattere per promozioni importanti, una scelta di continuità con gli anni precedenti nel nome della valorizzazione del prezioso vivaio #F. Triestino, 43 anni, Mura inizia ad allenare nel 2002 e dal 2010 è allenatore nazionale. Per 12 stagioni è stato capo allenatore nei campionati senior maschili, raggiungendo per 7 volte i play-off promozione e conquistando una promozione in serie B con lo Jadran nel 2013-2014. E poi approdato al femminile, allenando per 2 anni l’Interclub Muggia in serie B, arrivando alla finale promozione per la A2 e alla semifinale l’anno successivo. Viene poi chiamato dalla Pallacanestro Trieste per allenare l’Under 19, arrivando a una sola partita dalle Finali Nazionali, prima di approdare nel 2022 nel mondo Futurosa come assistant di Scala.

SSD Futurosa #Forna Basket Trieste