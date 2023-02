La Società AS Dil Vicenza Basket Femminile comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto sportivo per la stagione in corso con l’atleta Veronica ANTONELLO.

A Veronica vanno il ringraziamento del Presidente Gianfranco Dalla Chiara, della dirigenza, dello staff e delle compagne di squadra per l’impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri di successo nel proseguimento della sua carriera sportiva e personale.

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza