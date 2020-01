A2 UFFICIALE – Vicenza saluta Emma Luraschi, va in B a Pordenone

Si può tranquillamente definire l’incontro tra le grandi deluse del campionato quello che si disputerà domani sabato 1°febbraio in quel di Udine. VelcoFin InterLocks è ferma all’ultimo posto in solitudine; ma anche Udine con i suoi 14 punti, dato l’organico, non può certo definirsi soddisfatta. Costruita con ben altre ambizioni e per mete importanti, la squadra di coach Matassini, a onor del vero, è stata anche sfortunata, frenata dalla falcidia di infortuni in cui sono incorse molte delle sue giocatrici ed oggi deve lottare per evitare la trappola dei playout. Viene da due sconfitte consecutive: in casa col Sanga Milano e in trasferta a Carugate. All’andata prevalse autorevolmente (53/63) la squadra friulana in virtù di una prova particolarmente positiva della brava veterana Debora Vincenzotti. E’ facile prevedere che VelcoFin InterLocks avrà vita dura. Ma con coach Rebellato la parola “resa” è bandita. “Andiamo ad Udine per fare bene” la sua dichiarazione stringata, ma perentoria. Giusta la strigliata d’inizio settimana a ricordare che non è possibile commettere gli errori nefandi al tiro verificatisi domenica contro Alpo. E’nelle mani delle giocatrici potere e dovere fare meglio. Rientrante sicura è il play Benedetta Gramaccioni, mentre salutiamo Emma Luraschi (in bocca al lupo, ragazza!), peraltro poco utilizzata in questi mesi, che si è accasata a Pordenone in serie B, al fine di trovare più spazio per le sue performance. Claudio Rebellato si augura che l’orgoglio e la volontà di dare un calcio alla maledizione che persegue Vicenza nei risultati finalmente esplodano. E quindi la speranza non viene mai meno.

La partita si disputa alle ore 19.00 di sabato 1° febbraio nella mitica palestra “Benedetti” di via Marangoni dove giocavano tutte le formazioni udinesi prima della realizzazione del PalaCarnera.

Arbitri i sigg. Vito Castellano di Legnano (Mi) e Mirko Di Franco di Bergamo.

