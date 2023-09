A2 UFFICIALE – Vigarano, Amaiquen Siciliano è la neo play biancorossa

Mancava solamente lei per completare il roster della Pallacanestro Vigarano. Amaiquen Siciliano è la neo play biancorossa. Arrivata in stazione a Ferrara nella serata di ieri, ad accoglierla il dirigente Christian Zoboli e l’addetto stampa Lorenzo Montanari, ha raggiunto la propria abitazione e da oggi sarà a disposizione del coach Andrea Castelli per la ripresa degli allenamenti.



Classe 1999, nata a Buenos Aires, Siciliano, 163 centimetri, ha recentemente ricevuto lo status di giocatrice italiana. L’anno passato era in Canada, con la canotta del team Bishop’s, con cui ha chiuso la stagione con poco meno di 23 punti, oltre 4 assist e circa 4 rimbalzi a gara, in 35′ di gioco medio. Approda a Vigarano con l’obiettivo di dirigere al meglio l’orchestra biancorossa.

uff.stampa pall.vigarano