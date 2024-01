A2 UFFICIALE – Wave Thermal Abano Terme firma Madeline Hatch

By

La società Wave Thermal Basket ha firmato la point guard Madeline Hatch con doppio passaporto Usa-Ita, con 2 anni di esperienza nei campionati italiani. Nel 21-22 con Basilia Potenza, top scorer serie B girone Sud e la scorsa stagione a MIlano con Sanga dando il suo importante contributo alla promozione in A1.



Hatch è già arrivata in Italia e da lunedì sarà a completa disposizione dell’head coach Luigi Cesari e dello staff tecnico, che contano sulla sua velocità e sui suoi punti. Per evitare la retrocessione si dovrà disputare un super girone ritorno e giocarsi la salvezza ai playout incrociati.

uff.stampa thermal basket