A2 – Ultima frazione decisiva: La Spezia batte Broni

Cestistica Spezzina – Logiman Broni 64 – 61 (11-16, 33-35, 48-48, 64-61)



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 7 (3/7 da 2), Castelli NE, Cappellotto 4 (2/2 da 2), Templari* 7 (1/5, 1/6), Baldassarre*, Carraro 5 (0/1, 1/1), Favre* 18 (6/14, 1/1), Candelori NE, Guzzoni* 18 (6/9, 1/4), Guerrieri NE, Ratti NE, Capra 5 (1/3 da 3)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 18/41 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 13/22 – Rimbalzi: 45 8+37 (Colognesi 19) – Assist: 10 (Colognesi 3) – Palle Recuperate: 7 (Colognesi 3) – Palle Perse: 19 (Baldassarre 4)

LOGIMAN BRONI: Corti NE, Carbonella NE, Moroni* 11 (3/6, 1/3), Molnar* 5 (1/4, 0/3), Ianezic 4 (2/5, 0/1), Policari* 16 (4/11, 1/4), De Pasquale NE, Grassia M. 2 (0/3 da 2), Bonvecchio* 14 (4/8, 0/1), Labanca, Coser* 9 (3/7, 1/2), Ferrazzi

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 17/46 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 18/19 – Rimbalzi: 38 6+32 (Coser 11) – Assist: 3 (Moroni 1) – Palle Recuperate: 12 (Policari 4) – Palle Perse: 14 (Bonvecchio 4) – Cinque Falli: Molnar

Arbitri: Mammola T., Rezzoagli L.



Un’indomita Cestistica torna alla vittoria, e lo fa contro un’avversaria di rilievo come la Longiman Broni, che era una delle capolista del girone A: al PalaMariotti finisce 64-61 per le bianconere, dopo una partita in cui le padrone di casa hanno inseguito per gran parte dell’incontro, ma con una gestione lucida del finale, soprattutto grazie alla difesa, decisiva nell’ultimo possesso che avrebbe potuto concedere il potenziale pareggio alle ospiti. Due le spezzine in doppia cifra, che poi sono anche le top scorer del match: Léa Favre e Martina Guzzoni, entrambe ex-aequo con 18 punti. Il successo porta la Cestistica a quota 8 punti in classifica, ma con una partita da recuperare.

La gara è combattuta fin da subito, Broni prende il comando e Spezia insegue, ma il distacco tra le due squadre non supera i due possessi. Le ospiti, prive di De Pasquale anche se presente in panchina, affidano il gioco a Moroni e Bonvecchio con Policari più dedicata alla fase difensiva, mentre le bianconere trovano punti da 4/5 del quintetto titolare. Nel secondo periodo sale in cattedra Martina Guzzoni, che segna 10 punti nella sola frazione: la giocatrice spezzina, però, non è soltanto efficace in fase realizzativa, ma anche in difesa, dove contribuisce con una stoppata e altre buone scelte. Nonostante il buon rendimento delle padrone di casa, che le porta a guidare la partita seppur per pochi istanti, ad essere ancora avanti all’intervallo lungo sono le biancoverdi di Broni (33-35). Nella ripresa la Cestistica completa la rimonta, rispondendo ad ogni tentativo di fuga delle ospiti e rimanendo a contatto successivamente. Ad indirizzare la partita nelle mani bianconere, però, è il parziale di 10-0 che le ragazze di coach Corsolini realizzano all’inizio dell’ultimo quarto, grazie ad un’estrema efficacia offensiva e tanta attenzione in difesa (58-48). Il distacco in doppia cifra non spaventa Broni, che nel finale si riavvicina pericolosamente fino al -2 (63-61) con un contro-parziale di 7-0 firmato Policari-Moroni. Favre fa poi 1/2 dalla lunetta, mentre gli ultimi tentativi ospiti vengono respinti dalle bianconere. Il match finisce 64-61 e la Cestistica può così tornare ad avanzare in classifica, sconfiggendo un’ottima squadra. Il prossimo impegno sarà la trasferta a Moncalieri, in programma sabato 25 ottobre.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina