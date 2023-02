A2 – Ultimo quarto decisivo, Udine supera Alpo

By

Una WomenAPU LBS Delser Udine autoritaria e determinata, più forte dei problemi fisici e mentalmente pronta a reagire subito dopo la sconfitta a Bolzano del turno precedente, ha espugnato l’ostico parquet della Ecodent Alpo Verona, nella quarta giornata di ritorno del girone Nord di serie A2 femminile.

Presentatasi con Gregori, Bacchini, Turmel in cattive condizioni a causa di infortuni e sempre senza Da Pozzo, la formazione di coach Massimo Riga ha saputo gestire le difficoltà di un match sul campo delle scaligere. L’Alpo di coach Soave era a caccia di punti preziosi in chiave salvezza ed era reduce da positive prestazioni, che parevano aver dato slancio all’Ecodent.

L’avvio di partita, con difese allegre da entrambe le parti, pareva presagire un prosieguo di partita all’insegna dell’entusiasmo da parte delle padrone di casa: 27-24 per Verona, con la figlia d’arte udinese Martina Rosignoli subito in palla, assieme a Marknkovic e Moriconi. Sulla sponda delserina, Bovenzi ha avuto il merito di mettere tutte le compagne in ritmo. Nei primi dieci minuti è mancata solo l’intensità difensiva.

Nel secondo quarto, Turmel (doppia-doppia con 10 rimbalzi) e le triple di Bovenzi e Gregori hanno fatto capire alle scaligere che la Delser poteva rispondere a ogni accelerazione delle padrone di casa: +7 per Udine, sul 34-41 dopo un missile dai 6,75 di Giorgia Bovenzi.

Nella ripresa, la Delser ha stretto le maglie difensive: dopo i 43 punti incassati nei primi due quarti, le WomenAPU ne hanno presi 24 nella seconda metà gara. In una contesa diventata a basso punteggio, Udine ha tenuto botta sulle ulteriori spallate scaligere, giunte ancora per mano di Rosignoli e dell’altra ex di turno, Anna Turel. Nell’ultimo parziale, poi, s’è scatenata l’azzurra Sara Ronchi, capace di 15 punti quasi consecutivi, dentro il parziale di 9-23 con il quale la Delser s’è involata verso un corroborante successo.

In classifica, la WomenAPU LBS Delser Udine consolida il suo terzo posto, alle spalle della capolista Sanga Milano e della damigella Castelnuovo Scrivia. Nel prossimo turno, capitan Elisa Pontoni e compagne torneranno sul parquet amico del palaBenedetti, sabato 11 febbraio, contro la Limonta Costa Masnaga, quarta in graduatoria a -2 dalle Volpi friulane. Una sfida decisiva per provare a blindare il posto sul podio.

Ecodent Alpo Verona 67

WomenAPU LBS Delser Udine 77

(27-24, 43-44, 58-54)

Ecodent Verona Marinkovic 18 (4/8, 2/6), Turel 11 (2/3, 2/5), Diene 3 (1/4), MOriconi 9 (1/4, 2/6), Mancinelli 11 (4/8), Rosignoli 12 (3/10, 2/3), Vitari 2 (1/1), Pastore 1 (0/1; non entrate: Fiorentini e Furlani. Coach Nicola Soave

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 14 (3/6, 2/2), Ronchi 25 (7/11, 1/6), Bacchini 12 (5/10), Turmel 12 (6/14), Mosetti 8 (3/9, 0/2), Penna 1, Tumeo (0/1), Lizzi 2 (1/4), Pontoni (0/1), Gregori 3 (0/1, 1/1); non entrate: Agostini e Ugiagbe. Coach: Massimo Riga

Arbitri: Stefano Pulina e Federico Turello di Torino.

NOTE Tiri liberi: Verona 11/15, Udine 15/19. Tiri da due: Verona 16/39, Udine 25/57. Tiri da tre: Verona 8/20, Udine 4/11.

UFF.STAMPA APU UDINE