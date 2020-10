A2 – Ultimo test per la Nico Basket. Adesso testa al campionato

L’avvio ufficiale del terzo campionato di serie A2 per la Nico Basket Femminile è fissato per sabato 3 ottobre a Bolzano, contro le Acciaierie Valbruna di Karin Kuijt. Martedì sera, a Lucca, contro una formazione di categoria superiore, la squadra di Luca Andreoli ha svolto l’ultimo test in attesa dell’esordio. Il coach bolognese è soddisfatto: “Abbiamo scelto di effettuare l’ultimo allenamento congiunto contro una squadra così importante per tenere il ritmo del gioco alto in vista di un inizio di torneo che sarà molto intenso. Le prime sei giornate ci metteranno a dura prova e stiamo cercando di farci trovare pronte. É stata una discreta partita da parte nostra anche se commettiamo ancora qualche errore di troppo.”

Rispetto ai test precedenti, le percentuali di tiro sono state più basse del solito, ma Andreoli non è preoccupato: “Soprattutto nei primi due quarti abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e credo sia normale in questa fase sottostare a degli alti e bassi. Dobbiamo ancora svolgere qualche allenamento prima di partire per Bolzano e sarà fondamentale concentrarsi in palestra per avere la mentalità e le gambe giuste.”

Uff.Stampa Nico Basket