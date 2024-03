A2 – Umbertide cala il poker ed espugna Bolzano

Umbertide non si ferma e cala il poker. A Bolzano arriva la quarta affermazione in fila a testimoniare la crescita del gruppo allenato da coach Staccini. Gara ben approcciata (10-22 al 10′), con la PFU che ha trovato in D’Angelo (17) e Stroscio (13) le due protagoniste di giornata.

Bolzano: Schwienbacher, Rainis, Giordano, Kotnis, Egwoh

Umbertide: Pangalos, Stroscio, Gambelunghe, Baldi, D’Angelo

CRONACA – Umbertide inizia subito forte, con D’Angelo e Baldi a segno per il 2-6. L’ex Kotnis colpisce dall’arco, ma l’inerzia è tutta della PFU con Baldi e Stroscio a segno per il 6-13. Sussulto di Egwoh e Vella, ma l’inerzia è tutta di Umbertide che con Scarpato e D’Angelo chiude il primo periodo sul 10-22. Nella seconda frazione è Scarpato a scrivere il massimo vantaggio, con il margine che tocca le sedici lunghezze sul 10-26. Missanelli prima ed Egwoh poi riducono il margine (19-30), ma Pangalos e D’Angelo replicano colpo su colpo permettendo alla PFU di mantenere un buon margine all’intervallo sul 25-35. Il 2+1 di Stroscio apre la terza frazione, ma sono Vella e Rainis le due protagoniste che permettono all’Alperia di rientrare prepotentemente in gara sul 36-40. Gambelunghe e Gianangeli ridanno ossigeno (38-45), ma due triple in fila di Kotnis valgono un clamoroso 44-45 a tabellone. Umbertide però è lucida e con Stroscio e Pangalos riscappa nuovamente, chiudendo il terzo quarto 45-53. Nell’ultimo quarto si segna davvero poco: Bolzano torna a contatto sul meno cinque (50-55) con Giordano, ma Baldi e Stroscio mettono i canestri del 52-61 che ridanno margine alla PFU. Il finale scorre via nel segno dei tanti errori su entrambi i lati del campo, lasciando immutato il punteggio.

Alperia Basket Club Bolzano – PF Umbertide 52 – 61 (10-22, 25-35, 45-53, 52-61)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 12 (0/5, 4/6), Mazzucco NE, Schwienbacher* 4 (2/8, 0/6), Rainis* 5 (0/3, 1/4), Giordano* 5 (1/2, 1/2), Egwoh* 12 (6/9, 0/1), Cela NE, Gualtieri 3 (0/2, 1/3), Missanelli 4 (2/4 da 2), Vella 7 (2/5, 1/4), Fracaro NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 13/38 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 2/5 – Rimbalzi: 40 13+27 (Schwienbacher 7) – Assist: 13 (Rainis 5) – Palle Recuperate: 8 (Kotnis 2) – Palle Perse: 13 (Schwienbacher 3)

PF UMBERTIDE: D’Angelo F.* 17 (7/8, 0/1), Scarpato 4 (2/4, 0/1), Pangalos* 5 (1/5, 1/9), Bartolini 2 (1/1 da 2), Stroscio* 13 (5/8, 0/2), Gianangeli 6 (3/4 da 2), Colli NE, Gambelunghe* 3 (1/1 da 3), Baldi* 11 (4/10 da 2), Festinese NE, Cupellaro

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 23/40 – Tiri da 3: 2/16 – Tiri Liberi: 9/10 – Rimbalzi: 36 4+32 (Baldi 9) – Assist: 5 (D’angelo 2) – Palle Recuperate: 5 (D’angelo 1) – Palle Perse: 13 (Pangalos 6)

Arbitri: Zancolo’ A., Schiano Di Zenise M.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE