A2 – Umbertide corsara a Cagliari al debutto

Inizia col botto la stagione di Umbertide. Pur con una formazione rinnovata e ringiovanita, la filosofia è sempre la stessa: tanta difesa, attacchi rapidi e veloci e una squadra che lotta per quaranta minuti. Sul campo del Cus la formazione di Staccini sfoggia una gara sontuosa, trovando in Pompei (16pt, 4 ass, 7rb) il faro per innescare le compagne. Oltre alla regista sono infatti ben tre le giocatrici in doppia cifra, ovvero Paolocci, Stroscio e Boric. Una partita condotta per quaranta minuti e che regala un grande inizio di campionato.

CAGLIARI: Saias, Puggioni, Giangrasso, Gagliano, Stawinska

UMBERTIDE: Pompei, Boric, Stroscio, D’Angelo, Savatteri

Cronaca – Umbertide riparte da Cagliari. Avvio di gara subito convincente per la formazione di Staccini che con Boric e Stroscio vola subito sullo 0-7. Puggioni e Stawinska sbloccano le locali, ma con una gran difesa e un ottimo attacco la PFU si mantiene in controllo con Pompei a firmare il 7-13. Paoletti e Puggioni ricuciono il passivo, con il primo parziale che termina 11-13. Anche nel secondo parziale la trama non cambia, con l’attacco che continua a girare bene con Scarpato e Stroscio protagoniste nel 15-22 di metà frazione. Paoletti fa meno quattro dall’arco, ma basta un timeout di Staccini per rigenerare la Bottega del Tartufo che spinta da una monumentale Stroscio e Pompei va al riposo avanti sul 24-33. Dopo l’intervallo è D’Angelo la prima a trovare la via del canestro, ma è Boric a salire in cattedra con due triple in fila che valgono il 28-43. Pompei allunga ulteriormente il margine, obbligando Xaxa al timeout. Il Cus sbanda e Umbertide ne approfitta con Pompei e Paolocci a firmare il massimo vantaggio sul 28-49. Cagliari prova a riavvicinarsi, ma Umbertide è in pieno controllo e dopo trenta minuti conduce 37-54. L’ultima frazione serve solo a sancire il punteggio finale: Umbertide sbanca Cagliari 41-65.

Le parole di coach Staccini: “Grazie a un buon approccio alla gara siamo riusciti a mantenere il vantaggio per tutti 40 minuti, con una difesa abbastanza solida e muovendo bene la palla in attacco abbiamo prodotto ben 18 assist a fronte di sole 13 palle perse, il che è un ottimo dato”.

CUS CAGLIARI – UMBERTIDE 41 65 (11-13, 24-33, 37-54)

CAGLIARI: Puggioni 4, Saias 2, Giangrasso 9, Gagliano 2, Stawinska 9, Paoletti 10, Caldaro 4, Venanzi, Brun ne, Scanu, Usai 1, Striulli ne. All.Xaxa

UMBERTIDE: Pompei 16, D’Angelo 6, Boric 12, Stroscio 12, Savatteri 2, Bartolini, Scarpato 4, Cupellaro, Paolocci 11, Gambelunghe 2, Avonto ne. All.Staccini

Uff.Stampa PF Umbertide