A2 – Umbertide domina la terza frazione e regola Abano Terme

E sono cinque le vittorie in fila. Continua il momento d’oro della formazione di coach Staccini, che supera anche Abano Terme. Primo tempo in equilibrio, poi la svolta nel terzo periodo: break di 18-4 e gara in archivio. Per la PFU in evidenza l’asse Baldi-D’Angelo, autrici di 20 punti a testa.

Umbertide: Pangalos, Stroscio, Gambelunghe, Baldi, D’Angelo

Abano Terme: Degiovanni, Hatch, Bremaud, Callegari, Grassia

CRONACA – Parte forte Umbertide con Pangalos e Stroscio a timbrare il 6-0. Hatch sblocca le ospiti (6-5), ma Baldi e ancora Stroscio firmano il primo break sul 12-5. Hatch però continua il suo show offensivo (15-10), mentre si sblocca anche Bremaud. L’ennesima tripla di Hatch vale il meno uno Abano, con la numero tre che archivia un primo quarto fenomenale firmando il sorpasso sul 18-19. Nel secondo quarto sono Bremaud e Degiovanni a siglare l’allungo Thermal (21-30), costringendo Staccini al timeout. Al rientro immediata reazione Umbertide: Baldi e Pangalos suonano la carica, mentre D’Angelo completa la rimonta scrivendo il 34-30. Il botta e risposta Stroscio Biondi sigilla il primo tempo sul 36-32. Al rientro in campo la musica è differente: Umbertide trova subito il giusto ritmo e con Baldi e D’Angelo allunga subito sul 44-34. Cesari chiama minuto di sospensione, ma è D’Angelo a prendersi la scena firmando il 51-34. Callegari ferma il parziale locale, ma l’ultimo acuto è di Bartolini che realizza il 54-36 al trentesimo. La numero nove apre anche l’ultimo quarto, con la tripla che vale il 57-31 che sa tanto di titoli di coda. Degiovanni e Bremaud son le ultime a mollare in casa Abano (66-47), con Umbertide che si limita a gestire il vantaggio. Termina 71-53.

Umbertide – Wave Thermal Abano Terme 71 – 53 (18-19, 36-32, 54-36, 71-53)



PF UMBERTIDE: D’Angelo F.* 20 (5/11, 2/4), Scarpato 1 (0/1, 0/2), Pangalos* 11 (2/4, 1/4), Bartolini 8 (1/2, 2/3), Stroscio* 8 (4/7, 0/2), Gianangeli, Colli, Gambelunghe*, Baldi* 20 (10/17 da 2), Festinese, Cupellaro 3 (1/1, 0/2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 23/47 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 45 8+37 (Baldi 13) – Assist: 15 (Pangalos 9) – Palle Recuperate: 6 (Baldi 3) – Palle Perse: 8 (D’angelo 2)

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 16 (5/13, 2/8), Hatch* 15 (2/4, 3/4), Siviero, Coccato, Grassia* 2 (1/3, 0/1), Dell’Olio S., Callegari* 2 (1/5 da 2), Biondi 2 (1/2 da 2), Rossi, Bremaud* 16 (2/6, 4/6)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 12/39 – Tiri da 3: 9/19 – Tiri Liberi: 2/6 – Rimbalzi: 36 2+34 (Bremaud 14) – Assist: 14 (Hatch 5) – Palle Recuperate: 3 (Degiovanni 1) – Palle Perse: 14 (Degiovanni 4)

Arbitri: Marcelli L., Spinelli I.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE