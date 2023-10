A2 – Umbertide festeggia il primo successo, Rovigo sconfitta nei minuti finali

Sorride la formazione di coach Staccini. Umbertide strappa la prima vittoria stagionale, dopo la beffa subita a Treviso. Gara dai due volti: dopo un primo tempo dominato (+16 all’intervallo), nella ripresa è Rovigo a controllare l’andamento arrivando fino al meno due delle battute finali. Gli ultimi minuti però premiano una cinica Umbertide che puo’ così festeggiare con i propri tifosi.

Umbertide: Cupellaro, Scarpato, Sammartino, D’Angelo, Baldi

Rovigo: Viviani, Hatch, Bonivento, Zanetti, Battilotti

CRONACA – D’Angelo da una parte e Bonivento dall’altra aprono la contesa tra le due formazioni. Hatch firma il vantaggio esterno, ma la formazione di Staccini ha la faccia giusta e con Sammartino, Scarpato e Baldi firma la prima spallata a metà frazione, sul 15-11. Coach Pegoraro chiama timeout, ma è Umbertide a dettare i ritmi e con Cupellaro e D’Angelo chiude sul 21-15 il primo periodo. Nel secondo quarto la Solmec torna fino al meno due con Furlani (21-19), ma Scarpato e Baldi rispondono dall’arco ridanno ossigeno alla PFU sul 27-20. Sammartino e D’Angelo rimpolpano il margine sul 33-20, con le ospiti incapaci di reagire. Trama che non cambia con Stroscio e Paolocci che sigillano il 40-24 all’intervallo. Dopo la pausa lunga, la formazione di coach Pegoraro ha un’altra marcia e dopo aver toccato il meno diciotto in avvio (42-24 prima e 50-32 poi), inizia a macinare difesa e punti con Zanetti e soprattutto Hatch autrici del break che vale il 52-42. Umbertide prova a mischiare le carte, ma il finale di quarto è ancora tutto nel segno del duo Hatch-Furlani, che salgono in cattedra riaprendo completamente l’incontro sul 54-48. Nell’ultimo periodo la tensione si vede in entrambe le due squadre, con gli errori che si moltiplicano: Zanetti e Battilotti riducono ulteriormente il passivo, con il gap che tocca le due lunghezze sul 57-55. Nel momento decisivo escono però le veterane della PFU, con Stroscio che apre il break in cui s’iscrivono D’Angelo e Baldi con due canestri che spaccano l’equilibrio. La Solmec non riesce più a esser pericolosa e Umbertide archivia la vittoria. Finisce 64-56.

PF Umbertide – Solmec Rhodigium Basket 64 – 56 (21-15, 40-24, 54-48, 64-56)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 12 (6/8, 0/3), D’angelo* 15 (6/8, 1/1), Scarpato* 5 (1/5, 1/5), Stroscio 6 (3/7, 0/2), Gianangeli 5 (2/3 da 2), Colli, Paolocci 5 (1/2, 1/2), Gambelunghe NE, Baldi* 12 (3/5, 2/3), Festinese NE, Cupellaro* 4 (2/7, 0/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 24/46 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 1/4 – Rimbalzi: 47 13+34 (Baldi 11) – Assist: 12 (Stroscio 4) – Palle Recuperate: 6 (Cupellaro 3) – Palle Perse: 13 (Cupellaro 5)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Viviani* 10 (2/4, 2/6), Martin NE, Battilotti* 9 (2/5, 0/1), Tumeo 2 (1/5, 0/1), Bonivento* 3 (1/5, 0/1), Marchetti NE, Zanetti* 7 (3/5 da 2), Furlani 14 (4/11 da 2), Ballarin, Hatch* 11 (3/7, 0/3), Poletto NE

Allenatore: Pegoraro G.

Tiri da 2: 16/43 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 18/26 – Rimbalzi: 32 8+24 (Furlani 10) – Assist: 4 (Viviani 2) – Palle Recuperate: 6 (Tumeo 2) – Palle Perse: 12 (Viviani 3)

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE