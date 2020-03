A2 – Umbertide, Ilaria Moriconi ha subito la rottura di crociato e menisco

Nel corso della risonanza magnetica effettuata in data odierna, dal dott. Trinchese presso l’ospedale di Umbertide, è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro ai danni della nostra cestista Ilaria Moriconi. La giocatrice bianco-azzurra verrà sottoposta ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato e del menisco. Purtroppo si tratta del secondo grave infortunio subito dalla squadra allenata da coach Contu in questa stagione, dopo quello ai danni di Giorgia Paolocci, che dovrà ora affrontare la parte restante della stagione regolare, le Final Eight di Coppa Italia e gli eventuali playoff, a ranghi ridotti.

Tutto l’ambiente bianco-azzurro ringrazia Ilaria per il grande contributo dato in questa stagione.

Forza Ilaria!