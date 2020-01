A2 – Umbertide regola High School Basket Lab

Grande prestazione de La Bottega del Tartufo Umbertide che al Pala Morandi, batte nettamente High school Basket Lab Roma con il punteggio di 91-45. Inizio in salita per la PFU che ha subito nel primo quarto le avversarie, le quali hanno terminato la prima frazione in vantaggio 16-15. Al ritorno sul parquet dopo il primo break, le umbertidesi si sono portate avanti dopo i primi due minuti. Da lì in poi è stato dominio delle padrone di casa. Le bianco-azzurre hanno preso il largo nel terzo quarto che si è concluso sul +30 (65-35). Ultimo quarto senza storia, con la PFU che si portava oltre i 40 punti di vantaggio, toccando il +46, per il 91-45 finale.

Top scorer il capitano Federica Giudice con 16 punti, in doppia cifra tra le umbertidesi anche Kotnis con 14 e la coppia Prosperi-De Cassan, con 12 punti a testa. Da segnalare la grande prova delle giovani Giorgia Gambelunghe, classe 2004, autrice di una tripla e della umbertidese doc e figlia d’arte Anna Giulia Bartolini (2003) a referto con 7 punti ed un tiro dall’arco che ha mandato in estasi il Pala Morandi. Ora La Bottega del Tartufo Umbertide sale a quota 20 punti in classifica e mantiene il quarto posto. La PFU osserverà il turno di riposo e tornerà al Pala Morandi domenica 2 febbraio alle 15:30, per la sfida contro il San Salvatore Selargius.

La Bottega del Tartufo Umbertide vs High school Basket Lab Roma 91-45 (15-16, 39-26, 65-35)

Umbertide: Pompei 7, Giudice 16, Bartolini 7, Kotnis 14, Prosperi 12, Spigarelli 8, Moriconi 5, Paolocci ne, Gambelunghe 3, Gelfusa 7, De Cassan 12.

HSBL Roma: Logoh 7, Ronchi 13, Varaldi 3, Susca, Braida 3, Volpe, Arado 8, Lanzillotti, Savatteri 2, Keshi 2, Medeot 2, Rescifina 5.

Uff.Stampa PF Umbertide