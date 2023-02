A2 – Umbertide sbanca Battipaglia

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia – La Bottega del Tartufo Umbertide 50 – 75 (22-17, 30-34, 43-57, 50-75)



O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Lombardi 3 (1/3 da 3), Marino NE, Castelli* 4 (2/5, 0/4), Potolicchio* 8 (4/11, 0/3), Catarozzo NE, Zanetti 2 (1/3 da 2), Chiovato B.*, Alford* 10 (4/9 da 2), Chiovato F. 4 (1/2, 0/1), Cavallo NE, Milani 6 (1/3, 1/3), Rylichova* 13 (1/4, 3/4)

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 7/16 – Rimbalzi: 26 7+19 (Alford 12) – Assist: 7 (Castelli 4) – Palle Recuperate: 9 (Alford 5) – Palle Perse: 14 (Rylichova 4)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Bartolini*, D’Angelo* 24 (10/14, 0/1), Scarpato NE, Boric* 12 (2/3, 2/3), Stroscio* 18 (5/11, 2/2), Avonto 2 (1/1 da 2), Paolocci* 11 (4/7, 1/2), Savatteri NE, Gatti 4 (1/3 da 2), Foiani, Cupellaro 4 (0/2, 1/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 23/42 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 42 9+33 (D’Angelo 9) – Assist: 13 (Boric 4) – Palle Recuperate: 7 (Boric 2) – Palle Perse: 16 (Stroscio 4) – Cinque Falli: Bartolini

Arbitri: Carella G., Maino G.

Non smette di stupire la PFU. Colpo grosso e inaspettato quello della formazione di coach Staccini che sbanca il PalaZauli di Battipaglia in modo netto. Una vittoria importantissima e che vale l’aggancio al sesto posto in classifica, al termine di una prestazione dove pur prive di Giudice e della neo arrivata Berrad, le ospiti hanno messo in campo una prestazione gagliarda trascinate dalle solite D’Angelo e Stroscio, protagoniste con 24 e 18 punti realizzati.



BATTIPAGLIA: Castelli, Potolicchio, Rylichova, Alford, Chiovato

UMBERTIDE: Stroscio, Boric, Bartolini, Paolocci, D’Angelo

Cronaca – Il botta e risposta tra Rylichova e Paolocci apre la contesa di gioco. Battipaglia prova subito a far la voce grossa e con Alford e ancora Rylichova vola subito sul 12-5. Controbreak sull’asse Boric-Cupellaro e Umbertide sorpassa sul 12-13. Rylichova e Castelli rimettono avanti le campane, che con Alford riallungano nuovamente sul 22-17 dopo dieci minuti. Nel secondo periodo Stroscio e Cupellaro rimettono in scia le ospiti (26-23), mentre sono Paolocci e D’Angelo a impattare e finalizzare la rimonta sul 27-27. Si sblocca anche Gatti mentre sono Boric e D’Angelo a firmare il vantaggio a metà partita, sul 30-34. Dopo l’intervallo, prova subito l’allungo con D’Angelo e Stroscio a firmare il più nove. Due triple di Rylichova e Milani riavvicinano le formazioni, ma D’Angelo e Stroscio riallontanano la squadra di Staccini sul 39-47. Potolicchio e Castelli timbrano il meno quattro interno (43-47), ma il finale è un monologo di D’Angelo e Stroscio che siglano dieci punti in fila per il 43-57 dopo tre quarti. L’ultima frazione vede Stroscio e Boric spingere il margine fino al più venti (45-65), con la partita completamente in mano a Umbertide. Chiovato e Lombardi sbloccano il punteggio della OMEPS, ma la partita è ormai segnata e Avonto e Stroscio mandano i titoli di coda con largo anticipo (47-70 al 37′). Il finale serve solo a sancire il punteggio finale mentre coach Staccini regala minuti anche alla giovane Foiani. Al PalaZauli termina 50-75.

Le parole di coach Staccini: “Complimenti alle ragazze che dopo un primo quarto un pò soft a livello difensivo hanno fatto una bella partita a livello di maturità. Anche se Battipaglia aveva delle assenze importanti, per noi è un bel passo avanti che ci deve dare convinzione ed energia per affrontare le prossime difficili partite”.

