A2 – Umbertide supera Trieste nel finale e si salva

PF Umbertide – Futurosa Trieste iVision 69 – 63 (23-24, 33-29, 46-50, 69-63)



PF UMBERTIDE: D’Angelo F.* 4 (2/7 da 2), Scarpato 3 (1/1 da 2), Pangalos* 25 (2/5, 4/5), Bartolini NE, Stroscio* 12 (2/4, 1/4), Gianangeli 3 (1/3 da 2), Colli NE, Paolocci NE, Gambelunghe* 4 (1/1, 0/1), Baldi* 15 (2/5, 1/1), Festinese, Cupellaro 3 (1/1 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 12/27 – Tiri da 3: 6/11 – Tiri Liberi: 27/39 – Rimbalzi: 31 7+24 (Baldi 8) – Assist: 2 (Scarpato 1) – Palle Recuperate: 2 (D’Angelo F. 1) – Palle Perse: 12 (Gianangeli 3)

FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati, Visintin NE, Rosset NE, Tempia 3 (1/4 da 3), Ostojic* 18 (6/7, 1/2), Miccoli C.* 16 (7/10, 0/2), Leghissa N., Sammartini* 19 (4/11, 1/3), Lombardi, Camporeale* 5 (1/2 da 3), Carini* 2 (1/2, 0/2)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 18/33 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 24 4+20 (Miccoli C. 7) – Assist: 3 (Miccoli C. 2) – Palle Recuperate: 7 (Tempia 2) – Palle Perse: 10 (Ostojic 2) – Cinque Falli: Leghissa N.

Arbitri: Spinello R., Tomasello C.