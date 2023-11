A2 – Umbertide torna a vincere e supera Vigarano

By

UMBERTIDE (PG). Niente da fare per la Giara del coach Andrea Castelli sul campo delicato di Umbertide. Prive della play Siciliano, alle biancorosse non sono bastati i 22 punti, conditi da 9 rimbalzi, di Gordon, unica giocatrice di Vigarano in doppia cifra. Alla fine sarà 61-47.

Dopo un primo quarto equilibrato, con Gordon mattatrice offensivamente per la Giara, al 17’, grazie a Sammartino, arriva il massimo vantaggio casalingo della prima frazione: 30-22. D’Angelo e Cupellaro firmano il 33-25 con cui finisce un primo tempo nel quale la Giara ha provato a restare in gara, con Gordon soprattutto.

Il match si spacca dopo l’intervallo lungo: Baldi e Paolocci non sbagliano e al 27’ arriva il -14 Giara (45-31). Vigarano fatica a trovare la via del canestro. Durante il terzo quarto Umbertide è brava a limitare Gordon. Le biancorosse realizzano poco, anche se Minelli riesce a trovare il cesto del -7: 51-44. Sarà solamente un fuoco di paglia, perché il nuovo parziale di Umbertide di 10-3 chiude i conti di una gara condotta praticamente sempre dalle umbre.

Sabato, appuntamento casalingo contro Bolzano.

Umbertide-Giara Vigarano 61-47 (18-15, 33-25, 45-35)

Umbertide: Sammartino 8, D’Angelo 14, Stroscio 7, Baldi 10, Cupellaro 9, Scarpato 5, Gianangeli 1, Colli 4, Paolocci 3, Gambelunghe ne, Festinese ne. All.Staccini.

Giara: Gordon 22, Tintori 2, Feoli 5, Cutrupi 9, Pepe, Conte, Moretti, Minelli 7, Cavalli ne, Armillotta 2, Albieri. All.Castelli.

Arbitri: Bernassola e Gai.Note: spettatori 200 circa.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano