A2 – Umbertide vince nettamente a Vigarano

VIGARANO MAINARDA. Niente da fare per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli, che non riesce a superare la PF Umbertide in una gara che, se vinta, avrebbe fatto davvero comodo. Il duo Siciliano-Cutrupi (47 punti in due) non basta a una compagine, quella presieduta dal patron Marco Gavioli che, dopo aver subito 29 punti nel primo parziale, con tanto di tripla da metà campo di Gambelunghe sulla prima sirena, vince il secondo parziale 20-13, per poi fare davvero troppa fatica a trovare la via del canestro durante la terza frazione, con solamente 9 punti realizzati, al cospetto dei 21 subiti. La Giara, che sabato prossimo sarà di scena a Bolzano (ore 18.30), vince gli ultimi 10’, ma non basta per arrivare al successo. Alla fine sarà 62-77.

GIARA VIGARANO-PF UMBERTIDE 62-77

GIARA: Conte, Tintori 7, Feoli, Di Mauro ne, Moretti ne, Siciliano 25, Cutrupi 22, Minelli 8, Gonzalez, Cavalli, Armillotta, Pepe. All.Castelli.

PF: Pangalos 25, Stroscio 9, Gianangeli 5, Gambelunghe 7, Baldi 21, D’Angelo 2, Scarpato 2, Colli 3, Paolocci 3, Festinese, Cupellaro ne. All.Staccini.

Arbitri: Lilli e Buoncristiani.

Note: uscita per 5 falli: Tintori.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano