A2 – Umbertide vince sul parquet di Civitanova Marche

Nel posticipo del Girone Sud di Serie A2 vittoria esterna per La Bottega del Tartufo Umbertide che supera la Feba Civitanova Marche 49-64.

Partita concreta delle umbre che crescono nella seconda metà di gioco: ancora in cerca della miglior identità senza il capitano Giudice, e con diversi acciacchi, la squadra ospite soffre per metà gara l’intraprendenza delle giovani marchigiane, guidate da due “giovani veterane” come Paoletti e Bocola, rispettivamente 13 e 12 punti. Sopra soltanto di uno nella prima metà, Umbertide cresce con l’impatto delle lunghe Kotnis (14) e Baldi (12 punti, più 10 rimbalzi) e l’ottima prova dalla panchina di Moriconi (14): sopra di sei punti a inizio ultimo quarto, la squadra di Staccini allunga nel finale legittimando la vittoria.

Fe.Ba. Civitanova Marche – La Bottega del Tartufo Umbertide 49 – 64 (10-13, 23-24, 38-44, 49-64)

FE.BA. CIVITANOVA MARCHE: Malintoppi NE, Ciccola, Rosellini* 8 (1/5, 2/7), Paoletti* 13 (3/8, 0/6), Angeloni, Bocola* 12 (5/13 da 2), Trobbiani* 4 (2/4 da 2), Castellani 7 (2/5, 0/1), Severini NE, Morbidoni NE, Binci* 5 (2/4 da 2), Pelliccetti NE

Allenatore: Dragonetto F.

Tiri da 2: 15/39 – Tiri da 3: 2/14 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 36 7+29 (Trobbiani 14) – Assist: 12 (Rosellini 3) – Palle Recuperate: 10 (Trobbiani 4) – Palle Perse: 20 (Paoletti 6) – Cinque Falli: Castellani

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 7 (1/5, 1/3), Dell’olio 2 (1/2 da 2), Bartolini, Kotnis* 14 (6/9, 0/1), Stroscio* 7 (2/4, 1/3), Moriconi 14 (2/2, 3/8), Paolocci 5 (1/3 da 3), Gambelunghe, Baldi* 12 (5/9 da 2), Cassetta, Ghion, De Cassan* 3 (1/7, 0/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/40 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 43 12+31 (De Cassan 14) – Assist: 9 (Moriconi 3) – Palle Recuperate: 9 (De Cassan 3) – Palle Perse: 18 (Kotnis 5)

Arbitri: Giambuzzi U., De Ascentiis L.

Area Comunicazione LBF