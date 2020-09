A2 – Un buon Fanola vince a Sarcedo

Si chiude con un’altra importante iniezione di fiducia il precampionato del Fanola, che sabato nello scrimmage sul campo di Sarcedo (avversaria nel prossimo torneo di A2) ha chiuso con un complessivo 39-55, frutto di quattro parziali da 9-11, 12-13, 6-19, 12-12. Padrone di casa alle prese con un paio di assenze, dall’altra parte anche per le giallonere qualcuna a riposo.

La preseason va in archivio con un bilancio positivo: dai primi match con esito sfavorevole (con Alpo e Udine), le Lupette sono cresciute di partita in partita e hanno infilato una serie di risultati utili con Union San Marco, Treviso, Rhodigium, Ponzano e appunto Sarcedo. Un buon viatico per iniziare carichi il campionato di A2, che per le ragazze di coach Di Chiara scatterà domenica 4 ottobre sul campo di Vicenza.

Questo il tabellino del match con Sarcedo: Amabiglia, Beraldo 4, Peserico 2, Antonello 6, Pini 6, Nezaj 9, Varaldi 9, Arado 4, Giordano 13, Rosignoli 2, Fontana, Frigo.

Uff stampa Lupebasket